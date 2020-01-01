Voucher BNC (VBNC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Voucher BNC (VBNC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Voucher BNC (VBNC) tokennel kapcsolatos információk vBNC is a representation Token of liquid staked BNC. Bifrost is a Liquid Staking app-chain tailored for all blockchains, utilizing decentralized cross-chain interoperability to empower users to earn staking rewards and DeFi yields with flexibility, liquidity, and high security across multiple chains. The easiest way to understand Bifrost is to see it as a derivative issuer that provides liquidity for all pledged assets, issuing corresponding shadow assets during the bonding period of the original assets. At the same time, the shadow asset is a fungible Token that can be circulated in different DEXs, pools, protocols and across chains. Hivatalos webhely: https://bifrost.io/ Vásárolj most VBNC tokent!

Voucher BNC (VBNC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Voucher BNC (VBNC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 848.38K $ 848.38K $ 848.38K Teljes tokenszám: $ 7.10M $ 7.10M $ 7.10M Keringésben lévő tokenszám: $ 7.10M $ 7.10M $ 7.10M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 848.38K $ 848.38K $ 848.38K Minden idők csúcspontja: $ 0.323317 $ 0.323317 $ 0.323317 Minden idők mélypontja: $ 0.11833 $ 0.11833 $ 0.11833 Jelenlegi ár: $ 0.119555 $ 0.119555 $ 0.119555 További tudnivalók a(z) Voucher BNC (VBNC) áráról

Voucher BNC (VBNC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Voucher BNC (VBNC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó VBNC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező VBNC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) VBNC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) VBNC token élő árfolyamát!

VBNC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) VBNC kapcsán? VBNC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) VBNC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

