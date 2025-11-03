Vouch Staked PLS (VPLS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00003187 $ 0.00003187 $ 0.00003187 24h alacsony $ 0.00003424 $ 0.00003424 $ 0.00003424 24h magas 24h alacsony $ 0.00003187$ 0.00003187 $ 0.00003187 24h magas $ 0.00003424$ 0.00003424 $ 0.00003424 Minden idők csúcspontja $ 0.00005175$ 0.00005175 $ 0.00005175 Legalacsonyabb ár $ 0.0000297$ 0.0000297 $ 0.0000297 Árváltozás (1H) -0.73% Árváltozás (1D) -4.09% Árváltozás (7D) -16.02% Árváltozás (7D) -16.02%

Vouch Staked PLS (VPLS) valós idejű ár: $0.00003197. Az elmúlt 24 órában, a(z)VPLS legalacsonyabb ára $ 0.00003187, legmagasabb ára pedig $ 0.00003424 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) VPLS valaha volt legmagasabb ára $ 0.00005175, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0000297 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) VPLS változása a következő volt: -0.73% az elmúlt órában, -4.09% az elmúlt 24 órában, és -16.02% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Vouch Staked PLS (VPLS) piaci információk

Piaci érték $ 3.64M$ 3.64M $ 3.64M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 3.64M$ 3.64M $ 3.64M Forgalomban lévő készlet 113.94B 113.94B 113.94B Teljes tokenszám 113,937,036,558.9779 113,937,036,558.9779 113,937,036,558.9779

A(z) Vouch Staked PLS jelenlegi piaci plafonja $ 3.64M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) VPLS keringésben lévő tokenszáma 113.94B, és a teljes tokenszám 113937036558.9779. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.64M.