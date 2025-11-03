Vouch Ár (VOUCH)
+0.22%
-2.44%
-13.40%
-13.40%
Vouch (VOUCH) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)VOUCH legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) VOUCH valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.
A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) VOUCH változása a következő volt: +0.22% az elmúlt órában, -2.44% az elmúlt 24 órában, és -13.40% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.
A(z) Vouch jelenlegi piaci plafonja $ 5.06M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) VOUCH keringésben lévő tokenszáma 97.60B, és a teljes tokenszám 97601836557.13525. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.06M.
A(z) VouchUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Vouch USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Vouch USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Vouch USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.
|Időszak
|Változás (USD)
|Változás (%)
|Ma
|$ 0
|-2.44%
|30 nap
|$ 0
|-7.11%
|60 nap
|$ 0
|--
|90 nap
|$ 0
|--
Vouch is a liquid staking protocol on the Pulsechain network. It enables PLS holders to gain trustless yield on their PLS.
PLS that is staked in the system is used to run validators and gain rewards. The standard block rewards go to the PLS stakers and people providing the validators in the system. The priority fees, which are earned when a validator is selected to process a block, go into the Vouch system as yield.
Vouch token holders own the ecosystem and earn the rewards of the yield from the two sources in the system. The first source of yield is part of the validator yield/priority fees. The second source of the yield comes from a buy/sell tax on the Vouch token.
Both sources feed into the Vouch ecosystem to benefit the Vouch token holders. Part of the yield goes to a buy and burn of the Vouch token. This is very bullish for price performance.
A percentage of the yield goes to increase the number of Vouch community validators. Vouch Community validators are validators that are 100% owned by the Vouch ecosystem. As a result, 100% of the yield feeds back into the Vouch ecosystem.
Part of the yield is paid to the Vouch token holders as reflections. Most reflections or yield paid in the original token inflates the token supply. Vouch reflections are actually bought off the market to give to Vouch holders. This is bullish for the price of Vouch.
A portion of the yield also goes to the following; increase LPs, securing the Vouch system, the DAO (to cover marketing and development).
