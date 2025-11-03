Vouch (VOUCH) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) +0.22% Árváltozás (1D) -2.44% Árváltozás (7D) -13.40% Árváltozás (7D) -13.40%

Vouch (VOUCH) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)VOUCH legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) VOUCH valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) VOUCH változása a következő volt: +0.22% az elmúlt órában, -2.44% az elmúlt 24 órában, és -13.40% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Vouch (VOUCH) piaci információk

Piaci érték $ 5.06M$ 5.06M $ 5.06M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 5.06M$ 5.06M $ 5.06M Forgalomban lévő készlet 97.60B 97.60B 97.60B Teljes tokenszám 97,601,836,557.13525 97,601,836,557.13525 97,601,836,557.13525

A(z) Vouch jelenlegi piaci plafonja $ 5.06M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) VOUCH keringésben lévő tokenszáma 97.60B, és a teljes tokenszám 97601836557.13525. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.06M.