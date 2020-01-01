Vorilla (VORILLA) tokenomikai adatai
Vorilla (VORILLA) tokennel kapcsolatos információk
Vorilla is a utility meme token designed to empower creators. It will be integrated as a currency within the VojVoj platform, a decentralized creator economy ecosystem, enabling creators to have full control over their assets while facilitating seamless transactions. VojVoj’s unique non-custodial wallet allows creators to earn, store, and utilize crypto, all within a Web2-like user interface. This wallet ensures creators have complete control over their funds, making low-cost, borderless transactions possible. VojVoj fosters a decentralized economy where creators are incentivized to collaborate and engage with the platform, all while being rewarded for their contributions.
Vorilla (VORILLA) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Vorilla (VORILLA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
Vorilla (VORILLA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Vorilla (VORILLA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó VORILLA tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező VORILLA token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) VORILLA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) VORILLA token élő árfolyamát!
VORILLA árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) VORILLA kapcsán? VORILLA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
Miért érdemes a MEXC platformot választani?
A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt.
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.