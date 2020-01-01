Voovo App (VOOVO) tokenomikai adatai
Voovo App – The Future of X Trading Discover Voovo, the advanced AI-powered X trading bot designed for speed, simplicity, and seamless integration with the X platform (formerly Twitter).
With Voovo, you can buy, swap, and trade tokens effortlessly—all through social interaction. Whether you’re sending or receiving Solana tokens, or executing a swap, just mention on X and let the bot handle the rest.
Voovo is more than a bot—it’s a cutting-edge X trading utility that redefines how you engage with crypto on social platforms. Fast, intuitive, and secure, Voovo brings DeFi directly into your daily conversations.
Voovo App (VOOVO) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Voovo App (VOOVO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
Voovo App (VOOVO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Voovo App (VOOVO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó VOOVO tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező VOOVO token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) VOOVO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) VOOVO token élő árfolyamát!
VOOVO árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) VOOVO kapcsán? VOOVO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
