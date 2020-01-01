Volaris Games (VOLS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Volaris Games (VOLS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Volaris Games (VOLS) tokennel kapcsolatos információk Volaris Games is an AI agent infrastructure for seamless creation and deployment in gaming and productivity. Offering VolsAI, Fynix serves as an AI agent creator for gaming, while Linkoln acts as a launchpad for knowledge AI agents, powered by the open-source LinkolnOS framework. VolsAI enables games, businesses, and communities to launch and scale AI solutions. Powered by $VOLS, VolsAI reduces technical barriers, driving productivity, engagement, and innovation, with an intuitive ecosystem. Hivatalos webhely: https://volaris.games/ Fehér könyv: https://docs.volaris.games/wp Vásárolj most VOLS tokent!

Volaris Games (VOLS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Volaris Games (VOLS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 478.76K $ 478.76K $ 478.76K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 485.93M $ 485.93M $ 485.93M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 985.26K $ 985.26K $ 985.26K Minden idők csúcspontja: $ 0.03185995 $ 0.03185995 $ 0.03185995 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00098134 $ 0.00098134 $ 0.00098134 További tudnivalók a(z) Volaris Games (VOLS) áráról

Volaris Games (VOLS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Volaris Games (VOLS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó VOLS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező VOLS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) VOLS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) VOLS token élő árfolyamát!

VOLS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) VOLS kapcsán? VOLS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) VOLS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!