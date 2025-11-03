TőzsdeDEX+
A(z) élő VOI Network ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) VOI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) VOI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

VOI Network Ár (VOI)

Nem listázott

1 VOI-USD élő ár:

$0.00043246
$0.00043246$0.00043246
-1.30%1D
VOI Network (VOI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:57:24 (UTC+8)

VOI Network (VOI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01353747
$ 0.01353747$ 0.01353747

$ 0
$ 0$ 0

+0.46%

-1.43%

-11.69%

-11.69%

VOI Network (VOI) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)VOI legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) VOI valaha volt legmagasabb ára $ 0.01353747, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) VOI változása a következő volt: +0.46% az elmúlt órában, -1.43% az elmúlt 24 órában, és -11.69% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

VOI Network (VOI) piaci információk

$ 852.92K
$ 852.92K$ 852.92K

--
----

$ 4.32M
$ 4.32M$ 4.32M

1.97B
1.97B 1.97B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A(z) VOI Network jelenlegi piaci plafonja $ 852.92K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) VOI keringésben lévő tokenszáma 1.97B, és a teljes tokenszám 10000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 4.32M.

VOI Network (VOI) árelőzmények USD

A(z) VOI NetworkUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) VOI Network USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) VOI Network USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) VOI Network USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-1.43%
30 nap$ 0-38.18%
60 nap$ 0-38.42%
90 nap$ 0--

Mi a(z) VOI Network (VOI)

The Voi Network is a multichain blockchain ecosystem designed to prioritize community ownership and governance over traditional investor models. With 75% of its token supply reserved for builders, users, and active contributors, Voi fosters sustainable growth through earned incentives over a 20-year emission plan. The network, featuring 2.8-second block times and over 10,000 TPS, is built and operated by its community through a democratic governance framework, allowing token holders to elect the Voi Council and guide the ecosystem’s development. Voi has launched over 25 community-driven projects, showcasing its commitment to decentralized innovation.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

VOI Network (VOI) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

VOI Network árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) VOI Network (VOI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) VOI Network (VOI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) VOI Network rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) VOI Network árelőrejelzését most!

VOI helyi valutákra

VOI Network (VOI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) VOI Network (VOI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) VOI token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: VOI Network (VOI)

Mennyit ér ma a(z) VOI Network (VOI)?
A(z) élő VOI ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) VOI ára a(z) USD esetében?
A(z) VOI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) VOI Network piaci plafonja?
A(z) VOI piaci plafonja $ 852.92K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) VOI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) VOI keringésben lévő tokenszáma 1.97B USD.
Mi volt a(z) VOI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) VOI mindenkori legmagasabb ára 0.01353747 USD.
Mi volt a(z) VOI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) VOI mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) VOI kereskedési volumene?
A(z) VOI élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) VOI ára emelkedni fog idén?
A(z) VOI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) VOI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:57:24 (UTC+8)

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

