VOI Network (VOI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.01353747$ 0.01353747 $ 0.01353747 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) +0.46% Árváltozás (1D) -1.43% Árváltozás (7D) -11.69% Árváltozás (7D) -11.69%

VOI Network (VOI) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)VOI legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) VOI valaha volt legmagasabb ára $ 0.01353747, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) VOI változása a következő volt: +0.46% az elmúlt órában, -1.43% az elmúlt 24 órában, és -11.69% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

VOI Network (VOI) piaci információk

Piaci érték $ 852.92K$ 852.92K $ 852.92K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 4.32M$ 4.32M $ 4.32M Forgalomban lévő készlet 1.97B 1.97B 1.97B Teljes tokenszám 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A(z) VOI Network jelenlegi piaci plafonja $ 852.92K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) VOI keringésben lévő tokenszáma 1.97B, és a teljes tokenszám 10000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 4.32M.