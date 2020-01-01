VNX Gold (VNXAU) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) VNX Gold (VNXAU) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

VNX Gold (VNXAU) tokennel kapcsolatos információk VNX Gold (VNXAU) is a multichain token fully backed by physical gold that is certified by the London Bullion Market Association (LBMA). 1 VNXAU token equals 1 gram of physical gold. This token represents individual ownership of the physical gold that is stored in segregated storage in a high-security vault in Liechtenstein, a country with a stable economy with an S&P AAA rating, and a member of the EEA. Since VNX Gold tokens are linked to an actual physical gold, they offer the same benefits as gold, such as store of value, protection against volatility and inflation, and high liquidity – with complete digital convenience and freedom. VNXAU token generation and all services in respect of the tokens are carried out by VNX Commodities, a company registered with the Liechtenstein Financial Market Authority (FMA) under the Tokens and TT Services Providers Law (TVTG) (https://fmaregister.fma-li.li/search?searchText=&number=310339&category=) The token is currently issued on two blockchains (Ethereum and Q) and the company continues development of new use cases with other blockchains. Hivatalos webhely: https://vnx.li/ Vásárolj most VNXAU tokent!

VNX Gold (VNXAU) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) VNX Gold (VNXAU) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 3.38M $ 3.38M $ 3.38M Teljes tokenszám: $ 29.10K $ 29.10K $ 29.10K Keringésben lévő tokenszám: $ 29.10K $ 29.10K $ 29.10K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 3.38M $ 3.38M $ 3.38M Minden idők csúcspontja: $ 117.44 $ 117.44 $ 117.44 Minden idők mélypontja: $ 51.65 $ 51.65 $ 51.65 Jelenlegi ár: $ 116.16 $ 116.16 $ 116.16 További tudnivalók a(z) VNX Gold (VNXAU) áráról

VNX Gold (VNXAU) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) VNX Gold (VNXAU) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó VNXAU tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező VNXAU token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) VNXAU tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) VNXAU token élő árfolyamát!

VNXAU árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) VNXAU kapcsán? VNXAU-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) VNXAU tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

