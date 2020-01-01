VNST Stablecoin (VNST) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) VNST Stablecoin (VNST) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

VNST Stablecoin (VNST) tokennel kapcsolatos információk VNST is a stablecoin backed by the Basket of Stablecoins (BoS), ensuring its reserve, not tethered to any fiat currency. This independence adds reliability to the value of VNST, free from fluctuations tied to fiat currencies. VNST aims to provide a secure, reliable solution, offering diverse choices, convenience, and expanding applications for users in the Web3 industry in Vietnam and globally. Hivatalos webhely: https://vnst.io/en Fehér könyv: https://whitepaper.vnst.io/vnst/table-of-contents/vnst-whitepaper

VNST Stablecoin (VNST) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) VNST Stablecoin (VNST) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 286.68K $ 286.68K $ 286.68K Teljes tokenszám: $ 7.70B $ 7.70B $ 7.70B Keringésben lévő tokenszám: $ 7.70B $ 7.70B $ 7.70B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 286.68K $ 286.68K $ 286.68K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) VNST Stablecoin (VNST) áráról

VNST Stablecoin (VNST) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) VNST Stablecoin (VNST) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó VNST tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező VNST token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) VNST tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) VNST token élő árfolyamát!

VNST árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) VNST kapcsán? VNST-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) VNST tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

