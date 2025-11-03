TőzsdeDEX+
A(z) élő VIVA ár ma 0.00412291 USD. Kövesd nyomon a(z) VIVA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) VIVA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő VIVA ár ma 0.00412291 USD. Kövesd nyomon a(z) VIVA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) VIVA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: VIVA

VIVA árinformációk

Mi a(z) VIVA

VIVA hivatalos webhely

VIVA tokenomikai adatai

VIVA árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

VIVA Logó

VIVA Ár (VIVA)

Nem listázott

1 VIVA-USD élő ár:

$0.00414679
$0.00414679$0.00414679
-7.20%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
VIVA (VIVA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:57:16 (UTC+8)

VIVA (VIVA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00415247
$ 0.00415247$ 0.00415247
24h alacsony
$ 0.00455686
$ 0.00455686$ 0.00455686
24h magas

$ 0.00415247
$ 0.00415247$ 0.00415247

$ 0.00455686
$ 0.00455686$ 0.00455686

$ 0.01138801
$ 0.01138801$ 0.01138801

$ 0.00199132
$ 0.00199132$ 0.00199132

-3.57%

-8.38%

-31.37%

-31.37%

VIVA (VIVA) valós idejű ár: $0.00412291. Az elmúlt 24 órában, a(z)VIVA legalacsonyabb ára $ 0.00415247, legmagasabb ára pedig $ 0.00455686 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) VIVA valaha volt legmagasabb ára $ 0.01138801, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00199132 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) VIVA változása a következő volt: -3.57% az elmúlt órában, -8.38% az elmúlt 24 órában, és -31.37% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

VIVA (VIVA) piaci információk

$ 4.15M
$ 4.15M$ 4.15M

--
----

$ 4.15M
$ 4.15M$ 4.15M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,996,093.1803687
999,996,093.1803687 999,996,093.1803687

A(z) VIVA jelenlegi piaci plafonja $ 4.15M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) VIVA keringésben lévő tokenszáma 1000.00M, és a teljes tokenszám 999996093.1803687. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 4.15M.

VIVA (VIVA) árelőzmények USD

A(z) VIVAUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000377340159372249.
A(z) VIVA USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0023219342.
A(z) VIVA USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0007541899.
A(z) VIVA USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.0015046890780187334.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000377340159372249-8.38%
30 nap$ -0.0023219342-56.31%
60 nap$ +0.0007541899+18.29%
90 nap$ +0.0015046890780187334+57.47%

Mi a(z) VIVA (VIVA)

VIVA’s new platform drives real-world impact by delivering an efficient, inflation-resistant payment ecosystem—both in-store and in-app. We’re bridging real-world infrastructure with crypto to empower people across emerging markets. Built for accessibility, VIVA connects the digital and physical economies by providing essential tools, services, and connectivity to those who need them most.

At the center of it all is the VIVA app: a community-first Superapp and supercharged browser designed to streamline access to financial services, commerce, and content. $VIVA will serve as the native token powering the entire ecosystem.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

VIVA (VIVA) Erőforrás

Hivatalos webhely

VIVA árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) VIVA (VIVA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) VIVA (VIVA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) VIVA rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) VIVA árelőrejelzését most!

VIVA helyi valutákra

VIVA (VIVA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) VIVA (VIVA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) VIVA token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: VIVA (VIVA)

Mennyit ér ma a(z) VIVA (VIVA)?
A(z) élő VIVA ár a(z) USD esetében 0.00412291 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) VIVA ára a(z) USD esetében?
A(z) VIVA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00412291. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) VIVA piaci plafonja?
A(z) VIVA piaci plafonja $ 4.15M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) VIVA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) VIVA keringésben lévő tokenszáma 1000.00M USD.
Mi volt a(z) VIVA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) VIVA mindenkori legmagasabb ára 0.01138801 USD.
Mi volt a(z) VIVA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) VIVA mindenkori legalacsonyabb ára 0.00199132 USD.
Mekkora a(z) VIVA kereskedési volumene?
A(z) VIVA élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) VIVA ára emelkedni fog idén?
A(z) VIVA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) VIVA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:57:16 (UTC+8)

VIVA (VIVA) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

