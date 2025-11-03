VIVA (VIVA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00415247 $ 0.00415247 $ 0.00415247 24h alacsony $ 0.00455686 $ 0.00455686 $ 0.00455686 24h magas 24h alacsony $ 0.00415247$ 0.00415247 $ 0.00415247 24h magas $ 0.00455686$ 0.00455686 $ 0.00455686 Minden idők csúcspontja $ 0.01138801$ 0.01138801 $ 0.01138801 Legalacsonyabb ár $ 0.00199132$ 0.00199132 $ 0.00199132 Árváltozás (1H) -3.57% Árváltozás (1D) -8.38% Árváltozás (7D) -31.37% Árváltozás (7D) -31.37%

VIVA (VIVA) valós idejű ár: $0.00412291. Az elmúlt 24 órában, a(z)VIVA legalacsonyabb ára $ 0.00415247, legmagasabb ára pedig $ 0.00455686 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) VIVA valaha volt legmagasabb ára $ 0.01138801, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00199132 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) VIVA változása a következő volt: -3.57% az elmúlt órában, -8.38% az elmúlt 24 órában, és -31.37% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

VIVA (VIVA) piaci információk

Piaci érték $ 4.15M$ 4.15M $ 4.15M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 4.15M$ 4.15M $ 4.15M Forgalomban lévő készlet 1000.00M 1000.00M 1000.00M Teljes tokenszám 999,996,093.1803687 999,996,093.1803687 999,996,093.1803687

A(z) VIVA jelenlegi piaci plafonja $ 4.15M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) VIVA keringésben lévő tokenszáma 1000.00M, és a teljes tokenszám 999996093.1803687. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 4.15M.