VitaRNA (VITARNA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) VitaRNA (VITARNA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

VitaRNA (VITARNA) tokennel kapcsolatos információk Gene therapy project - tokenization of the Artan Bio IP-NFT by VitaDAO Hivatalos webhely: https://www.vitarna.xyz/ Fehér könyv: https://cdn.prod.website-files.com/660c5ecb0aa2734474b1f98f/664f2716f8ba2ae0dc46333f_Artan_Bio_IPT_Whitepaper-May_23_2024.pdf Vásárolj most VITARNA tokent!

VitaRNA (VITARNA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) VitaRNA (VITARNA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 3.88M Teljes tokenszám: $ 5.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 2.27M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 8.54M Minden idők csúcspontja: $ 7.46 Minden idők mélypontja: $ 0.525027 Jelenlegi ár: $ 1.71 További tudnivalók a(z) VitaRNA (VITARNA) áráról

VitaRNA (VITARNA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) VitaRNA (VITARNA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó VITARNA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező VITARNA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) VITARNA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) VITARNA token élő árfolyamát!

VITARNA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) VITARNA kapcsán? VITARNA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) VITARNA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

