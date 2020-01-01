VitAI (VITAI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) VitAI (VITAI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

VitAI (VITAI) tokennel kapcsolatos információk VitAI is the first AI agent on the Arbitrum blockchain, designed to provide users with an interactive experience with a digital representation of Vitalik Buterin, Ethereum's co-founder. This isn’t your average AI bot - it’s your 24/7 Ethereum bullposter, your onchain wingman, and your hype partner for all things crypto. Whether you’re farming, swapping, hunting for alpha or just vibing, VitAI got your back Hivatalos webhely: https://www.vitalikai.com/ Fehér könyv: https://www.vitalikai.com/terminal Vásárolj most VITAI tokent!

VitAI (VITAI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) VitAI (VITAI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 70.74K $ 70.74K $ 70.74K Teljes tokenszám: $ 99.22M $ 99.22M $ 99.22M Keringésben lévő tokenszám: $ 99.22M $ 99.22M $ 99.22M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 70.74K $ 70.74K $ 70.74K Minden idők csúcspontja: $ 0.04953982 $ 0.04953982 $ 0.04953982 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00071397 $ 0.00071397 $ 0.00071397 További tudnivalók a(z) VitAI (VITAI) áráról

VitAI (VITAI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) VitAI (VITAI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó VITAI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező VITAI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) VITAI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) VITAI token élő árfolyamát!

VITAI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) VITAI kapcsán? VITAI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) VITAI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

