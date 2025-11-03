TőzsdeDEX+
A(z) élő Visionaire ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) VISIONAIRE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) VISIONAIRE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: VISIONAIRE

VISIONAIRE árinformációk

Mi a(z) VISIONAIRE

VISIONAIRE hivatalos webhely

VISIONAIRE tokenomikai adatai

VISIONAIRE árelőrejelzés

Visionaire Ár (VISIONAIRE)

1 VISIONAIRE-USD élő ár:

--
----
-6.20%1D
USD
Visionaire (VISIONAIRE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:22:42 (UTC+8)

Visionaire (VISIONAIRE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.40%

-6.27%

-10.80%

-10.80%

Visionaire (VISIONAIRE) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)VISIONAIRE legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) VISIONAIRE valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) VISIONAIRE változása a következő volt: -0.40% az elmúlt órában, -6.27% az elmúlt 24 órában, és -10.80% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Visionaire (VISIONAIRE) piaci információk

$ 30.02K
$ 30.02K$ 30.02K

--
----

$ 42.54K
$ 42.54K$ 42.54K

704.81M
704.81M 704.81M

998,722,090.603852
998,722,090.603852 998,722,090.603852

A(z) Visionaire jelenlegi piaci plafonja $ 30.02K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) VISIONAIRE keringésben lévő tokenszáma 704.81M, és a teljes tokenszám 998722090.603852. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 42.54K.

Visionaire (VISIONAIRE) árelőzmények USD

A(z) VisionaireUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Visionaire USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Visionaire USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Visionaire USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-6.27%
30 nap$ 0-28.08%
60 nap$ 0-15.17%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Visionaire (VISIONAIRE)

Visionaire Labs is a pioneering AI research lab with a new approach to AI development through community-driven collaborative intelligence. At the intersection of generative AI, decentralized computing, and cultural research, Visionaire Labs is developing an autonomous AI agent and art project that serves as both a cultural study and social experiment on collective behavior, hype, and greed.

Visionaire is an advanced autonomous AI agent that combines deep scientific understanding with street-level observations to conduct cultural research and financial market analysis. Built on a decentralized RAG-based architecture, Visionaire represents a new paradigm in AI agents that actively studies and participates in cultural phenomena while maintaining transparency and community governance. Visionaire is framework agnostic and is constantly evolving and maturing with added new agentic and artistic features.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ.

Visionaire (VISIONAIRE) Erőforrás

Hivatalos webhely

Visionaire árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Visionaire (VISIONAIRE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Visionaire (VISIONAIRE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Visionaire rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Visionaire árelőrejelzését most!

VISIONAIRE helyi valutákra

Visionaire (VISIONAIRE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Visionaire (VISIONAIRE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) VISIONAIRE token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Visionaire (VISIONAIRE)

Mennyit ér ma a(z) Visionaire (VISIONAIRE)?
A(z) élő VISIONAIRE ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) VISIONAIRE ára a(z) USD esetében?
A(z) VISIONAIRE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Visionaire piaci plafonja?
A(z) VISIONAIRE piaci plafonja $ 30.02K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) VISIONAIRE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) VISIONAIRE keringésben lévő tokenszáma 704.81M USD.
Mi volt a(z) VISIONAIRE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) VISIONAIRE mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) VISIONAIRE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) VISIONAIRE mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) VISIONAIRE kereskedési volumene?
A(z) VISIONAIRE élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) VISIONAIRE ára emelkedni fog idén?
A(z) VISIONAIRE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) VISIONAIRE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:22:42 (UTC+8)

Visionaire (VISIONAIRE) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

