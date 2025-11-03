VIRTUE (VIRTUE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.209091$ 0.209091 $ 0.209091 Legalacsonyabb ár $ 0.01881819$ 0.01881819 $ 0.01881819 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) -2.82% Árváltozás (7D) -2.82%

VIRTUE (VIRTUE) valós idejű ár: $0.01900534. Az elmúlt 24 órában, a(z)VIRTUE legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) VIRTUE valaha volt legmagasabb ára $ 0.209091, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.01881819 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) VIRTUE változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -2.82% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

VIRTUE (VIRTUE) piaci információk

Piaci érték $ 15.19K$ 15.19K $ 15.19K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 16.14K$ 16.14K $ 16.14K Forgalomban lévő készlet 799.00K 799.00K 799.00K Teljes tokenszám 849,000.0 849,000.0 849,000.0

A(z) VIRTUE jelenlegi piaci plafonja $ 15.19K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) VIRTUE keringésben lévő tokenszáma 799.00K, és a teljes tokenszám 849000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 16.14K.