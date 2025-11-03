TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő VIRTUE ár ma 0.01900534 USD. Kövesd nyomon a(z) VIRTUE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) VIRTUE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő VIRTUE ár ma 0.01900534 USD. Kövesd nyomon a(z) VIRTUE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) VIRTUE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: VIRTUE

VIRTUE árinformációk

Mi a(z) VIRTUE

VIRTUE fehér könyv

VIRTUE hivatalos webhely

VIRTUE tokenomikai adatai

VIRTUE árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

VIRTUE Logó

VIRTUE Ár (VIRTUE)

Nem listázott

1 VIRTUE-USD élő ár:

$0.01900534
$0.01900534$0.01900534
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
VIRTUE (VIRTUE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:22:32 (UTC+8)

VIRTUE (VIRTUE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.209091
$ 0.209091$ 0.209091

$ 0.01881819
$ 0.01881819$ 0.01881819

--

--

-2.82%

-2.82%

VIRTUE (VIRTUE) valós idejű ár: $0.01900534. Az elmúlt 24 órában, a(z)VIRTUE legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) VIRTUE valaha volt legmagasabb ára $ 0.209091, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.01881819 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) VIRTUE változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -2.82% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

VIRTUE (VIRTUE) piaci információk

$ 15.19K
$ 15.19K$ 15.19K

--
----

$ 16.14K
$ 16.14K$ 16.14K

799.00K
799.00K 799.00K

849,000.0
849,000.0 849,000.0

A(z) VIRTUE jelenlegi piaci plafonja $ 15.19K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) VIRTUE keringésben lévő tokenszáma 799.00K, és a teljes tokenszám 849000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 16.14K.

VIRTUE (VIRTUE) árelőzmények USD

A(z) VIRTUEUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) VIRTUE USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0010616249.
A(z) VIRTUE USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0035757825.
A(z) VIRTUE USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.01413496083629328.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ -0.0010616249-5.58%
60 nap$ -0.0035757825-18.81%
90 nap$ -0.01413496083629328-42.65%

Mi a(z) VIRTUE (VIRTUE)

Virtue Finance is a pioneering cryptocurrency project at the intersection of Artificial Intelligence, Real-World Assets and Decentralized Physical AI.

Our mission is to create a decentralized, inclusive ecosystem that empowers individuals globally to participate in the AI and blockchain revolution. Built on a Proof-of-Stake blockchain, users earn $TASK tokens by completing tasks that train our Decentralized AI Model ( The Virtus ), while simultaneously promoting the project organically.

Our ecosystem features a robust suite of utilities—including the Virtus Centurion Bot, dApp Dashboard, Task Marketplace, and more—designed to enhance user engagement, ensure security, and democratize access to AI-driven financial opportunities.

Looking ahead, Virtue Finance will launch a custom blockchain optimized for AI and DePAI applications, positioning us as a leader in the next generation of decentralized finance.

By fostering global collaboration and leveraging viral marketing strategies, we aim to captivate the crypto community and mainstream audiences alike.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

VIRTUE (VIRTUE) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

VIRTUE árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) VIRTUE (VIRTUE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) VIRTUE (VIRTUE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) VIRTUE rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) VIRTUE árelőrejelzését most!

VIRTUE helyi valutákra

VIRTUE (VIRTUE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) VIRTUE (VIRTUE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) VIRTUE token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: VIRTUE (VIRTUE)

Mennyit ér ma a(z) VIRTUE (VIRTUE)?
A(z) élő VIRTUE ár a(z) USD esetében 0.01900534 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) VIRTUE ára a(z) USD esetében?
A(z) VIRTUE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.01900534. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) VIRTUE piaci plafonja?
A(z) VIRTUE piaci plafonja $ 15.19K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) VIRTUE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) VIRTUE keringésben lévő tokenszáma 799.00K USD.
Mi volt a(z) VIRTUE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) VIRTUE mindenkori legmagasabb ára 0.209091 USD.
Mi volt a(z) VIRTUE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) VIRTUE mindenkori legalacsonyabb ára 0.01881819 USD.
Mekkora a(z) VIRTUE kereskedési volumene?
A(z) VIRTUE élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) VIRTUE ára emelkedni fog idén?
A(z) VIRTUE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) VIRTUE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:22:32 (UTC+8)

VIRTUE (VIRTUE) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,430.01
$107,430.01$107,430.01

-2.43%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,715.90
$3,715.90$3,715.90

-3.56%

Solana Logó

Solana

SOL

$175.54
$175.54$175.54

-4.48%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0272
$1.0272$1.0272

-18.59%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,715.90
$3,715.90$3,715.90

-3.56%

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,430.01
$107,430.01$107,430.01

-2.43%

Solana Logó

Solana

SOL

$175.54
$175.54$175.54

-4.48%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4123
$2.4123$2.4123

-3.50%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0272
$1.0272$1.0272

-18.59%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.06889
$0.06889$0.06889

+588.90%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0242
$0.0242$0.0242

-91.62%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05598
$0.05598$0.05598

+1.37%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.06889
$0.06889$0.06889

+588.90%

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000000938
$0.000000000938$0.000000000938

+115.63%

AEGIS Logó

AEGIS

AEGIS

$0.0003476
$0.0003476$0.0003476

+73.80%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006122
$0.00006122$0.00006122

+67.22%

DGGO Logó

DGGO

DGGO

$0.000000191
$0.000000191$0.000000191

+59.16%