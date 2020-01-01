VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) tokennel kapcsolatos információk Our focus is on developing advanced tools powered by artificial intelligence, built on the Virtual Protocol, to enable seamless and efficient tracking, management, and optimization of agents’ investments. These tools are designed to provide in-depth insights, actionable analytics, and real-time updates, ensuring that agents have all the resources they need in one place to make informed investment decisions. Hivatalos webhely: https://app.virtubeauty.fun Fehér könyv: https://virtubeauty.gitbook.io/virtubeauty-whitepaper Vásárolj most VBEA tokent!

VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 17.43K $ 17.43K $ 17.43K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 960.21M $ 960.21M $ 960.21M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 18.16K $ 18.16K $ 18.16K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) áráról

VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó VBEA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező VBEA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) VBEA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) VBEA token élő árfolyamát!

VBEA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) VBEA kapcsán? VBEA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) VBEA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

