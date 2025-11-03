TőzsdeDEX+
A(z) élő Virtuals Ventures by Virtuals ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) VVC USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) VVC ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: VVC

VVC árinformációk

Mi a(z) VVC

VVC hivatalos webhely

VVC tokenomikai adatai

VVC árelőrejelzés

Virtuals Ventures by Virtuals Logó

Virtuals Ventures by Virtuals Ár (VVC)

Nem listázott

1 VVC-USD élő ár:

$0.0001249
-1.80%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:22:24 (UTC+8)

Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
24h alacsony
$ 0
24h magas

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
-4.26%

-1.83%

+100.16%

+100.16%

Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)VVC legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) VVC valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) VVC változása a következő volt: -4.26% az elmúlt órában, -1.83% az elmúlt 24 órában, és +100.16% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) piaci információk

$ 125.00K
--
$ 125.00K
1.00B
1,000,000,000.0
A(z) Virtuals Ventures by Virtuals jelenlegi piaci plafonja $ 125.00K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) VVC keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 125.00K.

Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) árelőzmények USD

A(z) Virtuals Ventures by VirtualsUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Virtuals Ventures by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Virtuals Ventures by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Virtuals Ventures by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-1.83%
30 nap$ 0+245.82%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Virtuals Ventures by Virtuals (VVC)

Virtuals Ventures is an innovative arm of Virtuals, a company that has recently shifted its focus from being solely a protocol-driven entity to building a broader ecosystem, centered around artificial intelligence (AI).

https://www.virtuals.vc/

Launched as of February 26, 2025, Virtuals Ventures aims to fund and support AI teams, fostering advancements in agent infrastructure and related technologies, with a notable deployment on the Solana blockchain. This strategic pivot reflects Virtuals' ambition to not only create tools but also cultivate a thriving network of developers and projects that leverage its platform. With $VIRTUAL trading at $1.1 and boasting a market capitalization of $600 million, the company is positioning itself as a significant player in the AI and blockchain space, evidenced by its collaboration with platforms like X/Twitter on an agent framework. Virtuals Ventures represents a bold step toward empowering cutting-edge AI development while expanding its influence within the tech ecosystem, blending financial backing with a vision.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) Erőforrás

Hivatalos webhely

Virtuals Ventures by Virtuals árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Virtuals Ventures by Virtuals rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Virtuals Ventures by Virtuals árelőrejelzését most!

VVC helyi valutákra

Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) VVC token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Virtuals Ventures by Virtuals (VVC)

Mennyit ér ma a(z) Virtuals Ventures by Virtuals (VVC)?
A(z) élő VVC ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) VVC ára a(z) USD esetében?
A(z) VVC jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Virtuals Ventures by Virtuals piaci plafonja?
A(z) VVC piaci plafonja $ 125.00K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) VVC keringésben lévő tokenszáma?
A(z) VVC keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) VVC mindenkori legmagasabb ára?
A(z) VVC mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) VVC mindenkori legmagasabb ár?
A(z) VVC mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) VVC kereskedési volumene?
A(z) VVC élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) VVC ára emelkedni fog idén?
A(z) VVC a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) VVC árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:22:24 (UTC+8)

Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

