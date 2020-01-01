Virtuals Index (VTF) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Virtuals Index (VTF) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

Virtuals Index (VTF) tokennel kapcsolatos információk

Curated index of the largest AI agents created on Virtuals Protocol, rebalanced frequently to capture the upside from newly launched agents in the ecosystem.

Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. VTF is an Index DTF deployed by Virtuals Protocol and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.

Hivatalos webhely:
https://app.reserve.org/base/index-dtf/0x47686106181b3cefe4eaf94c4c10b48ac750370b/overview

Virtuals Index (VTF) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Virtuals Index (VTF) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 87.52K
$ 87.52K
Teljes tokenszám:
$ 120.97K
$ 120.97K
Keringésben lévő tokenszám:
$ 120.97K
$ 120.97K
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 87.52K
$ 87.52K
Minden idők csúcspontja:
$ 1.32
$ 1.32
Minden idők mélypontja:
$ 0.292969
$ 0.292969
Jelenlegi ár:
$ 0.723506
$ 0.723506

Virtuals Index (VTF) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Virtuals Index (VTF) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó VTF tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező VTF token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) VTF tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) VTF token élő árfolyamát!

VTF árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) VTF kapcsán? VTF-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.