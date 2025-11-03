TőzsdeDEX+
A(z) élő Virtual Trade Agent ár ma 0.00610483 USD. Kövesd nyomon a(z) VTA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) VTA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: VTA

VTA árinformációk

Mi a(z) VTA

VTA hivatalos webhely

VTA tokenomikai adatai

VTA árelőrejelzés

Virtual Trade Agent Ár (VTA)

1 VTA-USD élő ár:

$0.00610483
$0.00610483$0.00610483
0.00%1D
USD
Virtual Trade Agent (VTA) Élő árdiagram
Virtual Trade Agent (VTA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.056364
$ 0.056364$ 0.056364

$ 0.00601006
$ 0.00601006$ 0.00601006

--

--

+0.49%

+0.49%

Virtual Trade Agent (VTA) valós idejű ár: $0.00610483. Az elmúlt 24 órában, a(z)VTA legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) VTA valaha volt legmagasabb ára $ 0.056364, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00601006 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) VTA változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és +0.49% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Virtual Trade Agent (VTA) piaci információk

$ 5.80K
$ 5.80K$ 5.80K

--
----

$ 6.10K
$ 6.10K$ 6.10K

950.18K
950.18K 950.18K

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

A(z) Virtual Trade Agent jelenlegi piaci plafonja $ 5.80K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) VTA keringésben lévő tokenszáma 950.18K, és a teljes tokenszám 1000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 6.10K.

Virtual Trade Agent (VTA) árelőzmények USD

A(z) Virtual Trade AgentUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Virtual Trade Agent USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0002948187.
A(z) Virtual Trade Agent USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0014073763.
A(z) Virtual Trade Agent USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ -0.0002948187-4.82%
60 nap$ -0.0014073763-23.05%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Virtual Trade Agent (VTA)

Your Autonomous Crypto Trading Partner

Virtual Trade Agent (VTA) is a fully autonomous, narrative-driven AI built to trade crypto like a seasoned degen fast, smart, and ahead of the crowd.It doesn’t just look at charts or follow volume like a basic bot.VTA understands what’s going on what narratives are heating up, which wallets are aping early, and why certain coins are about to explode. Then it makes moves before the hype kicks in.

⚡️ Narrative AI Detection – Tracks evolving crypto narratives and adjusts in real time 📊 Liquidity & Volume Monitoring – Built-in scalper modules for early entries and exits 🔎 High-Performer Wallet Tracking – Observes and adapts based on capital flows from elite on-chain players 🧱 Modular AI Architecture – Designed to scale, evolve, and coordinate multiple strategies across volatile markets

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ.

Virtual Trade Agent (VTA) Erőforrás

Hivatalos webhely

Virtual Trade Agent árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Virtual Trade Agent (VTA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Virtual Trade Agent (VTA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Virtual Trade Agent rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Virtual Trade Agent árelőrejelzését most!

VTA helyi valutákra

Virtual Trade Agent (VTA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Virtual Trade Agent (VTA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) VTA token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Virtual Trade Agent (VTA)

Mennyit ér ma a(z) Virtual Trade Agent (VTA)?
A(z) élő VTA ár a(z) USD esetében 0.00610483 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) VTA ára a(z) USD esetében?
A(z) VTA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00610483. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Virtual Trade Agent piaci plafonja?
A(z) VTA piaci plafonja $ 5.80K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) VTA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) VTA keringésben lévő tokenszáma 950.18K USD.
Mi volt a(z) VTA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) VTA mindenkori legmagasabb ára 0.056364 USD.
Mi volt a(z) VTA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) VTA mindenkori legalacsonyabb ára 0.00601006 USD.
Mekkora a(z) VTA kereskedési volumene?
A(z) VTA élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) VTA ára emelkedni fog idén?
A(z) VTA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) VTA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Virtual Trade Agent (VTA) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

