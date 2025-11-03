Virtual Trade Agent (VTA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.056364$ 0.056364 $ 0.056364 Legalacsonyabb ár $ 0.00601006$ 0.00601006 $ 0.00601006 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) +0.49% Árváltozás (7D) +0.49%

Virtual Trade Agent (VTA) valós idejű ár: $0.00610483. Az elmúlt 24 órában, a(z)VTA legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) VTA valaha volt legmagasabb ára $ 0.056364, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00601006 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) VTA változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és +0.49% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Virtual Trade Agent (VTA) piaci információk

Piaci érték $ 5.80K$ 5.80K $ 5.80K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 6.10K$ 6.10K $ 6.10K Forgalomban lévő készlet 950.18K 950.18K 950.18K Teljes tokenszám 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

A(z) Virtual Trade Agent jelenlegi piaci plafonja $ 5.80K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) VTA keringésben lévő tokenszáma 950.18K, és a teljes tokenszám 1000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 6.10K.