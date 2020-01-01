Virtu by Virtuals (VIRTU) tokenomikai adatai

Virtu by Virtuals (VIRTU) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Virtu by Virtuals (VIRTU) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

Virtu by Virtuals (VIRTU) tokennel kapcsolatos információk

Virtu is an innovative agent created and designed to strengthen the ecosystem of Virtuals on the Base blockchain. This agent has been conceived with the goal of driving the development and adoption of technological solutions within the Virtuals ecosystem, offering a set of support tools that facilitate collaboration, interaction, growth, and make everything easier for the user actually counts with buybot notifications, rug alerts, new launches notifications and the team is building other tools like trading bot

Hivatalos webhely:
https://virtuai.ink/

Virtu by Virtuals (VIRTU) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Virtu by Virtuals (VIRTU) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 174.36K
$ 174.36K$ 174.36K
Teljes tokenszám:
$ 998.68M
$ 998.68M$ 998.68M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 998.68M
$ 998.68M$ 998.68M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 174.36K
$ 174.36K$ 174.36K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.01073685
$ 0.01073685$ 0.01073685
Minden idők mélypontja:
$ 0
$ 0$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0.0001748
$ 0.0001748$ 0.0001748

Virtu by Virtuals (VIRTU) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Virtu by Virtuals (VIRTU) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó VIRTU tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező VIRTU token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) VIRTU tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) VIRTU token élő árfolyamát!

VIRTU árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) VIRTU kapcsán? VIRTU-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Miért érdemes a MEXC platformot választani?

A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt.

Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon
A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között
1. számú likviditás az ágazaton belül
A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal
Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében
Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát
mc_how_why_title
Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja!

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.