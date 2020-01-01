Virtu by Virtuals (VIRTU) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Virtu by Virtuals (VIRTU) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Virtu by Virtuals (VIRTU) tokennel kapcsolatos információk Virtu is an innovative agent created and designed to strengthen the ecosystem of Virtuals on the Base blockchain. This agent has been conceived with the goal of driving the development and adoption of technological solutions within the Virtuals ecosystem, offering a set of support tools that facilitate collaboration, interaction, growth, and make everything easier for the user actually counts with buybot notifications, rug alerts, new launches notifications and the team is building other tools like trading bot Hivatalos webhely: https://virtuai.ink/ Vásárolj most VIRTU tokent!

Virtu by Virtuals (VIRTU) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Virtu by Virtuals (VIRTU) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 174.36K $ 174.36K $ 174.36K Teljes tokenszám: $ 998.68M $ 998.68M $ 998.68M Keringésben lévő tokenszám: $ 998.68M $ 998.68M $ 998.68M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 174.36K $ 174.36K $ 174.36K Minden idők csúcspontja: $ 0.01073685 $ 0.01073685 $ 0.01073685 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.0001748 $ 0.0001748 $ 0.0001748 További tudnivalók a(z) Virtu by Virtuals (VIRTU) áráról

Virtu by Virtuals (VIRTU) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Virtu by Virtuals (VIRTU) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó VIRTU tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező VIRTU token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) VIRTU tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) VIRTU token élő árfolyamát!

VIRTU árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) VIRTU kapcsán? VIRTU-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) VIRTU tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!