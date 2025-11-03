Virgen (VIRGEN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00112171 $ 0.00112171 $ 0.00112171 24h alacsony $ 0.00211151 $ 0.00211151 $ 0.00211151 24h magas 24h alacsony $ 0.00112171$ 0.00112171 $ 0.00112171 24h magas $ 0.00211151$ 0.00211151 $ 0.00211151 Minden idők csúcspontja $ 0.03441068$ 0.03441068 $ 0.03441068 Legalacsonyabb ár $ 0.00016912$ 0.00016912 $ 0.00016912 Árváltozás (1H) -6.47% Árváltozás (1D) -45.19% Árváltozás (7D) +22.98% Árváltozás (7D) +22.98%

Virgen (VIRGEN) valós idejű ár: $0.00111864. Az elmúlt 24 órában, a(z)VIRGEN legalacsonyabb ára $ 0.00112171, legmagasabb ára pedig $ 0.00211151 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) VIRGEN valaha volt legmagasabb ára $ 0.03441068, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00016912 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) VIRGEN változása a következő volt: -6.47% az elmúlt órában, -45.19% az elmúlt 24 órában, és +22.98% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Virgen (VIRGEN) piaci információk

Piaci érték $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Forgalomban lévő készlet 1.00B 1.00B 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Virgen jelenlegi piaci plafonja $ 1.12M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) VIRGEN keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.12M.