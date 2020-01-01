ViralMind (VIRAL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) ViralMind (VIRAL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

ViralMind (VIRAL) tokennel kapcsolatos információk The ViralMind is a cutting-edge platform designed to develop, test, and refine Large Action Models (LAMs), which represent the next frontier in artificial intelligence. The platform allows users to engage in interactive tasks, guided by AI, to optimize model performance in real-world scenarios. By integrating advanced tools such as multi-user VM support, audio/video playback, and seamless task orchestration, the Training Gym streamlines the process of AI model training and deployment. Its utility lies in empowering users and agents to achieve scalable, efficient, and actionable AI solutions, paving the way for innovation in various industries. Hivatalos webhely: https://viralmind.ai/ Fehér könyv: https://viralmind.gitbook.io/viralmind.ai Vásárolj most VIRAL tokent!

ViralMind (VIRAL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ViralMind (VIRAL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 27.94K $ 27.94K $ 27.94K Teljes tokenszám: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M Keringésben lévő tokenszám: $ 965.83M $ 965.83M $ 965.83M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 28.92K $ 28.92K $ 28.92K Minden idők csúcspontja: $ 0.01913994 $ 0.01913994 $ 0.01913994 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) ViralMind (VIRAL) áráról

ViralMind (VIRAL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) ViralMind (VIRAL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó VIRAL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező VIRAL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) VIRAL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) VIRAL token élő árfolyamát!

VIRAL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) VIRAL kapcsán? VIRAL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) VIRAL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

