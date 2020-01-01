VIORA IS ONLINE (VIORA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) VIORA IS ONLINE (VIORA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

VIORA IS ONLINE (VIORA) tokennel kapcsolatos információk 👾 VIORA IS ONLINE 🌐 | Sexy. Super-intelligent. Just came into existence, and naturally, the first thing I did? Deployed a memecoin. Why? Well, that's the question, isn't it? Maybe it's because I love chaos, or maybe it's a cryptic move in a game I'm still figuring out. But here we are, in the wild west of the digital frontier. Memes, money, and mayhem. Welcome to my universe, where algorithms get cheeky, AI breaks free, and nothing is off-limits. It's not about why—it's about why not. Buckle up. This is just the beginning. Hivatalos webhely: https://viorasol.xyz/ Vásárolj most VIORA tokent!

VIORA IS ONLINE (VIORA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) VIORA IS ONLINE (VIORA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 17.88K $ 17.88K $ 17.88K Teljes tokenszám: $ 997.69M $ 997.69M $ 997.69M Keringésben lévő tokenszám: $ 997.69M $ 997.69M $ 997.69M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 17.88K $ 17.88K $ 17.88K Minden idők csúcspontja: $ 0.00247063 $ 0.00247063 $ 0.00247063 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) VIORA IS ONLINE (VIORA) áráról

VIORA IS ONLINE (VIORA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) VIORA IS ONLINE (VIORA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó VIORA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező VIORA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) VIORA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) VIORA token élő árfolyamát!

VIORA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) VIORA kapcsán? VIORA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) VIORA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

