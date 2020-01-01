Vidulum (VDL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Vidulum (VDL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Vidulum (VDL) tokennel kapcsolatos információk Vidulum is designed to make cryptocurrency adoption and ownership accessible to users of all skill levels. It centers around a multi-currency web wallet that allows users to store, access, and manage their cryptocurrencies through modern web browsers. The platform emphasizes user control over their crypto private keys, underscoring the principle of "your keys, your crypto." A core feature of the Vidulum ecosystem is its native crypto coin, VDL, which serves to reward users for utilizing the application and is continually being developed for new utilities within the web wallet . Hivatalos webhely: https://vidulum.app/ Vásárolj most VDL tokent!

Vidulum (VDL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Vidulum (VDL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 14.36K $ 14.36K $ 14.36K Teljes tokenszám: $ 18.77M $ 18.77M $ 18.77M Keringésben lévő tokenszám: $ 18.77M $ 18.77M $ 18.77M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 14.36K $ 14.36K $ 14.36K Minden idők csúcspontja: $ 0.791764 $ 0.791764 $ 0.791764 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00076485 $ 0.00076485 $ 0.00076485 További tudnivalók a(z) Vidulum (VDL) áráról

Vidulum (VDL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Vidulum (VDL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó VDL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező VDL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) VDL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) VDL token élő árfolyamát!

VDL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) VDL kapcsán? VDL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) VDL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

