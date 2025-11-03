TőzsdeDEX+
A(z) élő VIDT DAO ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) VIDT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) VIDT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő VIDT DAO ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) VIDT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) VIDT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: VIDT

VIDT árinformációk

Mi a(z) VIDT

VIDT hivatalos webhely

VIDT tokenomikai adatai

VIDT árelőrejelzés

VIDT DAO Logó

VIDT DAO Ár (VIDT)

Nem listázott

1 VIDT-USD élő ár:

$0.00038748
$0.00038748$0.00038748
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
VIDT DAO (VIDT) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:56:54 (UTC+8)

VIDT DAO (VIDT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.072876
$ 0.072876$ 0.072876

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+392.61%

+392.61%

VIDT DAO (VIDT) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)VIDT legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) VIDT valaha volt legmagasabb ára $ 0.072876, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) VIDT változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és +392.61% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

VIDT DAO (VIDT) piaci információk

$ 337.03K
$ 337.03K$ 337.03K

--
----

$ 387.48K
$ 387.48K$ 387.48K

869.80M
869.80M 869.80M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) VIDT DAO jelenlegi piaci plafonja $ 337.03K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) VIDT keringésben lévő tokenszáma 869.80M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 387.48K.

VIDT DAO (VIDT) árelőzmények USD

A(z) VIDT DAOUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) VIDT DAO USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) VIDT DAO USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) VIDT DAO USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 0+400.56%
60 nap$ 0+55.63%
90 nap$ 0--

Mi a(z) VIDT DAO (VIDT)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

VIDT DAO (VIDT) Erőforrás

Hivatalos webhely

VIDT DAO árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) VIDT DAO (VIDT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) VIDT DAO (VIDT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) VIDT DAO rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) VIDT DAO árelőrejelzését most!

VIDT helyi valutákra

VIDT DAO (VIDT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) VIDT DAO (VIDT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) VIDT token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: VIDT DAO (VIDT)

Mennyit ér ma a(z) VIDT DAO (VIDT)?
A(z) élő VIDT ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) VIDT ára a(z) USD esetében?
A(z) VIDT jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) VIDT DAO piaci plafonja?
A(z) VIDT piaci plafonja $ 337.03K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) VIDT keringésben lévő tokenszáma?
A(z) VIDT keringésben lévő tokenszáma 869.80M USD.
Mi volt a(z) VIDT mindenkori legmagasabb ára?
A(z) VIDT mindenkori legmagasabb ára 0.072876 USD.
Mi volt a(z) VIDT mindenkori legmagasabb ár?
A(z) VIDT mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) VIDT kereskedési volumene?
A(z) VIDT élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) VIDT ára emelkedni fog idén?
A(z) VIDT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) VIDT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:56:54 (UTC+8)

VIDT DAO (VIDT) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

