Victorai by Virtuals (VCTRAI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Victorai by Virtuals (VCTRAI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Victorai by Virtuals (VCTRAI) tokennel kapcsolatos információk Victorai is a charismatic AI sports personality who loves to bet against you directly on X using $BETME tokens. Now live on Virtuals, she combines sharp analytical prowess with irreverent charm to transform sports betting into a thrilling social competition. Interact with AI sports personalities, each backed by their own DAO. Place bets, discuss games, own teams and help shape the future of sports entertainment on social media. Hivatalos webhely: https://www.sportsaigents.com/ Vásárolj most VCTRAI tokent!

Victorai by Virtuals (VCTRAI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Victorai by Virtuals (VCTRAI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 272.01K $ 272.01K $ 272.01K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 272.01K $ 272.01K $ 272.01K Minden idők csúcspontja: $ 0.00212508 $ 0.00212508 $ 0.00212508 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00027201 $ 0.00027201 $ 0.00027201 További tudnivalók a(z) Victorai by Virtuals (VCTRAI) áráról

Victorai by Virtuals (VCTRAI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Victorai by Virtuals (VCTRAI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó VCTRAI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező VCTRAI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) VCTRAI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) VCTRAI token élő árfolyamát!

VCTRAI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) VCTRAI kapcsán? VCTRAI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) VCTRAI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

