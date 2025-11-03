TőzsdeDEX+
A(z) élő Victor ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) VICTOR USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) VICTOR ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: VICTOR

VICTOR árinformációk

Mi a(z) VICTOR

VICTOR hivatalos webhely

VICTOR tokenomikai adatai

VICTOR árelőrejelzés

Victor Logó

Victor Ár (VICTOR)

Nem listázott

1 VICTOR-USD élő ár:

--
----
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Victor (VICTOR) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:21:56 (UTC+8)

Victor (VICTOR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-4.58%

-4.58%

Victor (VICTOR) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)VICTOR legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) VICTOR valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) VICTOR változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -4.58% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Victor (VICTOR) piaci információk

$ 6.83K
$ 6.83K$ 6.83K

--
----

$ 6.83K
$ 6.83K$ 6.83K

999.49M
999.49M 999.49M

999,489,664.444038
999,489,664.444038 999,489,664.444038

A(z) Victor jelenlegi piaci plafonja $ 6.83K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) VICTOR keringésben lévő tokenszáma 999.49M, és a teljes tokenszám 999489664.444038. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 6.83K.

Victor (VICTOR) árelőzmények USD

A(z) VictorUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Victor USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Victor USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Victor USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 0-31.30%
60 nap$ 0-89.24%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Victor (VICTOR)

On what was supposed to be a peaceful Sunday morning, tragedy struck when a gunman opened fire inside a small church. The congregation, gathered for prayer and fellowship, was thrown into chaos as the sound of gunfire shattered the sanctuary’s calm. In the midst of panic, one man, Victor, made a split-second decision that would define his legacy of courage and sacrifice.

As the shooter advanced, Victor noticed his friend frozen in fear, caught in the gunman’s line of fire. Without hesitation, Victor moved instinctively, using his own body as a shield. In those critical moments, his only thought was to protect the life of someone he cared about. Witnesses recall Victor pushing his friend to the ground, wrapping his arms around him, and taking the brunt of the bullets aimed their way. His friend survived because Victor absorbed the fatal shots meant for him.

People in the church described the scene as both horrific and heroic. Amid the chaos, Victor’s act of selflessness stood out as a powerful display of love and bravery. He did not think about his own safety or the danger he faced—his priority was saving another person. That decision cost him his life, but it gave someone else the gift of more tomorrows.

Victor’s sacrifice reminds us of the rare and profound courage that emerges in moments of unthinkable violence. He didn’t wear a uniform, carry a weapon, or expect recognition, yet in those final seconds, he embodied the highest form of heroism. His actions will not be forgotten by those who witnessed them, nor by a community now grappling with grief and gratitude.

In a time when tragedy often overshadows hope, Victor’s story offers a powerful message: even in the darkest moments, light can shine through acts of extraordinary humanity. He gave his life so another could live—a reminder that love, in its purest form, is selfless and sacrificial.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Victor (VICTOR) Erőforrás

Hivatalos webhely

Victor árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Victor (VICTOR) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Victor (VICTOR) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Victor rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Victor árelőrejelzését most!

VICTOR helyi valutákra

Victor (VICTOR) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Victor (VICTOR) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) VICTOR token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Victor (VICTOR)

Mennyit ér ma a(z) Victor (VICTOR)?
A(z) élő VICTOR ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) VICTOR ára a(z) USD esetében?
A(z) VICTOR jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Victor piaci plafonja?
A(z) VICTOR piaci plafonja $ 6.83K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) VICTOR keringésben lévő tokenszáma?
A(z) VICTOR keringésben lévő tokenszáma 999.49M USD.
Mi volt a(z) VICTOR mindenkori legmagasabb ára?
A(z) VICTOR mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) VICTOR mindenkori legmagasabb ár?
A(z) VICTOR mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) VICTOR kereskedési volumene?
A(z) VICTOR élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) VICTOR ára emelkedni fog idén?
A(z) VICTOR a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) VICTOR árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:21:56 (UTC+8)

Victor (VICTOR) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

