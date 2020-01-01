Viction Bridged USDT (USDT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Viction Bridged USDT (USDT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Viction Bridged USDT (USDT) tokennel kapcsolatos információk Bridged USDT on Viction, minted by Arken Finance, enables seamless cross-chain transfers of USDT between Viction and other supported networks. Designed for efficiency and security, it allows users to leverage the Viction ecosystem for trading, liquidity provision, and DeFi applications. Users can bridge USDT via Arken Bridge or RabbitSwap and trade it on decentralized exchanges, ensuring smooth interoperability and accessibility. Hivatalos webhely: https://arken.ag/bridge Vásárolj most USDT tokent!

Viction Bridged USDT (USDT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Viction Bridged USDT (USDT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 54.01K $ 54.01K $ 54.01K Teljes tokenszám: $ 54.00K $ 54.00K $ 54.00K Keringésben lévő tokenszám: $ 54.00K $ 54.00K $ 54.00K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 54.01K $ 54.01K $ 54.01K Minden idők csúcspontja: $ 2.0 $ 2.0 $ 2.0 Minden idők mélypontja: $ 0.494536 $ 0.494536 $ 0.494536 Jelenlegi ár: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 További tudnivalók a(z) Viction Bridged USDT (USDT) áráról

Viction Bridged USDT (USDT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Viction Bridged USDT (USDT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó USDT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező USDT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) USDT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) USDT token élő árfolyamát!

