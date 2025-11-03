TőzsdeDEX+
A(z) élő Vibing Cat Coin ár ma 0.00028704 USD. Kövesd nyomon a(z) VIBECOIN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) VIBECOIN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Vibing Cat Coin Ár (VIBECOIN)

$0.00028704
Vibing Cat Coin (VIBECOIN) Élő árdiagram
Vibing Cat Coin (VIBECOIN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00027747
24h alacsony
$ 0.00031248
24h magas

$ 0.00027747
$ 0.00031248
$ 0.00210965
$ 0.00007988
-3.00%

-1.54%

-50.98%

-50.98%

Vibing Cat Coin (VIBECOIN) valós idejű ár: $0.00028704. Az elmúlt 24 órában, a(z)VIBECOIN legalacsonyabb ára $ 0.00027747, legmagasabb ára pedig $ 0.00031248 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) VIBECOIN valaha volt legmagasabb ára $ 0.00210965, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00007988 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) VIBECOIN változása a következő volt: -3.00% az elmúlt órában, -1.54% az elmúlt 24 órában, és -50.98% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Vibing Cat Coin (VIBECOIN) piaci információk

$ 286.91K
--
$ 286.91K
999.62M
999,621,470.2683163
A(z) Vibing Cat Coin jelenlegi piaci plafonja $ 286.91K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) VIBECOIN keringésben lévő tokenszáma 999.62M, és a teljes tokenszám 999621470.2683163. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 286.91K.

Vibing Cat Coin (VIBECOIN) árelőzmények USD

A(z) Vibing Cat CoinUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Vibing Cat Coin USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0001638559.
A(z) Vibing Cat Coin USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Vibing Cat Coin USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-1.54%
30 nap$ -0.0001638559-57.08%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Vibing Cat Coin (VIBECOIN)

Vibing Cat Coin

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Vibing Cat Coin (VIBECOIN) Erőforrás

Hivatalos webhely

Vibing Cat Coin árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Vibing Cat Coin (VIBECOIN) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Vibing Cat Coin (VIBECOIN) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Vibing Cat Coin rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Vibing Cat Coin árelőrejelzését most!

VIBECOIN helyi valutákra

Vibing Cat Coin (VIBECOIN) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Vibing Cat Coin (VIBECOIN) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) VIBECOIN token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Vibing Cat Coin (VIBECOIN)

Mennyit ér ma a(z) Vibing Cat Coin (VIBECOIN)?
A(z) élő VIBECOIN ár a(z) USD esetében 0.00028704 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) VIBECOIN ára a(z) USD esetében?
A(z) VIBECOIN jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00028704. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Vibing Cat Coin piaci plafonja?
A(z) VIBECOIN piaci plafonja $ 286.91K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) VIBECOIN keringésben lévő tokenszáma?
A(z) VIBECOIN keringésben lévő tokenszáma 999.62M USD.
Mi volt a(z) VIBECOIN mindenkori legmagasabb ára?
A(z) VIBECOIN mindenkori legmagasabb ára 0.00210965 USD.
Mi volt a(z) VIBECOIN mindenkori legmagasabb ár?
A(z) VIBECOIN mindenkori legalacsonyabb ára 0.00007988 USD.
Mekkora a(z) VIBECOIN kereskedési volumene?
A(z) VIBECOIN élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) VIBECOIN ára emelkedni fog idén?
A(z) VIBECOIN a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) VIBECOIN árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Vibing Cat Coin (VIBECOIN) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

