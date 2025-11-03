Vibey Turtle (VIBEY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00010463 24h alacsony $ 0.00021184 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.0007707 Legalacsonyabb ár $ 0.00006775 Árváltozás (1H) -4.72% Árváltozás (1D) +58.74% Árváltozás (7D) -52.41%

Vibey Turtle (VIBEY) valós idejű ár: $0.00016611. Az elmúlt 24 órában, a(z)VIBEY legalacsonyabb ára $ 0.00010463, legmagasabb ára pedig $ 0.00021184 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) VIBEY valaha volt legmagasabb ára $ 0.0007707, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00006775 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) VIBEY változása a következő volt: -4.72% az elmúlt órában, +58.74% az elmúlt 24 órában, és -52.41% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Vibey Turtle (VIBEY) piaci információk

Piaci érték $ 159.98K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 159.98K Forgalomban lévő készlet 963.01M Teljes tokenszám 963,007,798.352075

A(z) Vibey Turtle jelenlegi piaci plafonja $ 159.98K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) VIBEY keringésben lévő tokenszáma 963.01M, és a teljes tokenszám 963007798.352075. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 159.98K.