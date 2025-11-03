TőzsdeDEX+
A(z) élő Vibey Turtle ár ma 0.00016611 USD. Kövesd nyomon a(z) VIBEY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) VIBEY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Vibey Turtle Ár (VIBEY)

$0.00016612
+58.70%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
Vibey Turtle (VIBEY) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:56:40 (UTC+8)

Vibey Turtle (VIBEY) árinformáció (USD)

$ 0.00010463
$ 0.00021184
24h magas

$ 0.00021184
$ 0.0007707
$ 0.00006775
-4.72%

+58.74%

-52.41%

-52.41%

Vibey Turtle (VIBEY) valós idejű ár: $0.00016611. Az elmúlt 24 órában, a(z)VIBEY legalacsonyabb ára $ 0.00010463, legmagasabb ára pedig $ 0.00021184 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) VIBEY valaha volt legmagasabb ára $ 0.0007707, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00006775 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) VIBEY változása a következő volt: -4.72% az elmúlt órában, +58.74% az elmúlt 24 órában, és -52.41% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Vibey Turtle (VIBEY) piaci információk

$ 159.98K
--
$ 159.98K
963.01M
963,007,798.352075
A(z) Vibey Turtle jelenlegi piaci plafonja $ 159.98K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) VIBEY keringésben lévő tokenszáma 963.01M, és a teljes tokenszám 963007798.352075. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 159.98K.

Vibey Turtle (VIBEY) árelőzmények USD

A(z) Vibey TurtleUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Vibey Turtle USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0000609742.
A(z) Vibey Turtle USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000220546.
A(z) Vibey Turtle USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.00026121543166320176.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+58.74%
30 nap$ +0.0000609742+36.71%
60 nap$ -0.0000220546-13.27%
90 nap$ -0.00026121543166320176-61.12%

Mi a(z) Vibey Turtle (VIBEY)

Vibes Turtle is the first gaming launchpad on Solana, giving anyone the tools to build and tokenize arcade-style games in just minutes. Powered by a no-code game engine and an AI character generation agent, users can drag and drop components to create playable games without writing code. Creators earn fees, deploy instantly, and monetize directly on-chain. It’s the fastest and easiest way to launch Web3 games while empowering creativity and ownership.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ.

Vibey Turtle (VIBEY) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Vibey Turtle árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Vibey Turtle (VIBEY) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Vibey Turtle (VIBEY) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Vibey Turtle rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Vibey Turtle árelőrejelzését most!

VIBEY helyi valutákra

Vibey Turtle (VIBEY) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Vibey Turtle (VIBEY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) VIBEY token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Vibey Turtle (VIBEY)

Mennyit ér ma a(z) Vibey Turtle (VIBEY)?
A(z) élő VIBEY ár a(z) USD esetében 0.00016611 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) VIBEY ára a(z) USD esetében?
A(z) VIBEY jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00016611. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Vibey Turtle piaci plafonja?
A(z) VIBEY piaci plafonja $ 159.98K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) VIBEY keringésben lévő tokenszáma?
A(z) VIBEY keringésben lévő tokenszáma 963.01M USD.
Mi volt a(z) VIBEY mindenkori legmagasabb ára?
A(z) VIBEY mindenkori legmagasabb ára 0.0007707 USD.
Mi volt a(z) VIBEY mindenkori legmagasabb ár?
A(z) VIBEY mindenkori legalacsonyabb ára 0.00006775 USD.
Mekkora a(z) VIBEY kereskedési volumene?
A(z) VIBEY élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) VIBEY ára emelkedni fog idén?
A(z) VIBEY a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) VIBEY árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:56:40 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

