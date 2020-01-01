Vestra DAO (VSTR) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Vestra DAO (VSTR) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Vestra DAO (VSTR) tokennel kapcsolatos információk VestraDAO is a decentralized autonomous organization pioneering the future of SocialFi by seamlessly integrating social engagement with decentralized finance (DeFi) and Web3 solutions. Built on the principles of transparency, security, and community empowerment, VestraDAO provides a platform where users can actively participate in governance, earn rewards, stake VSTR and build meaningful connections within a decentralized ecosystem. Hivatalos webhely: https://vestradao.com/ Fehér könyv: https://vestradao.com/downloads/WhitepaperEN.pdf Vásárolj most VSTR tokent!

Vestra DAO (VSTR) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Vestra DAO (VSTR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 8.42M $ 8.42M $ 8.42M Teljes tokenszám: $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.62B $ 1.62B $ 1.62B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 259.54M $ 259.54M $ 259.54M Minden idők csúcspontja: $ 0.01653066 $ 0.01653066 $ 0.01653066 Minden idők mélypontja: $ 0.00124947 $ 0.00124947 $ 0.00124947 Jelenlegi ár: $ 0.0051896 $ 0.0051896 $ 0.0051896 További tudnivalók a(z) Vestra DAO (VSTR) áráról

Vestra DAO (VSTR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Vestra DAO (VSTR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó VSTR tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező VSTR token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) VSTR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) VSTR token élő árfolyamát!

VSTR árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) VSTR kapcsán? VSTR-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) VSTR tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!