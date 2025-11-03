TőzsdeDEX+
A(z) élő Verse World ár ma 0.108606 USD. Kövesd nyomon a(z) VERSE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) VERSE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Verse World Logó

Verse World Ár (VERSE)

1 VERSE-USD élő ár:

$0.108606
$0.108606
-7.30%1D
Verse World (VERSE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:56:19 (UTC+8)

Verse World (VERSE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.108636
$ 0.108636
24h alacsony
$ 0.118134
$ 0.118134
24h magas

$ 0.108636
$ 0.108636$ 0.108636

$ 0.118134
$ 0.118134$ 0.118134

$ 0.910916
$ 0.910916$ 0.910916

$ 0.108883
$ 0.108883$ 0.108883

-0.50%

-7.31%

-14.76%

-14.76%

Verse World (VERSE) valós idejű ár: $0.108606. Az elmúlt 24 órában, a(z)VERSE legalacsonyabb ára $ 0.108636, legmagasabb ára pedig $ 0.118134 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) VERSE valaha volt legmagasabb ára $ 0.910916, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.108883 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) VERSE változása a következő volt: -0.50% az elmúlt órában, -7.31% az elmúlt 24 órában, és -14.76% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Verse World (VERSE) piaci információk

$ 10.85M
$ 10.85M$ 10.85M

--
----

$ 108.55M
$ 108.55M$ 108.55M

100.00M
100.00M 100.00M

999,999,753.559567
999,999,753.559567 999,999,753.559567

A(z) Verse World jelenlegi piaci plafonja $ 10.85M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) VERSE keringésben lévő tokenszáma 100.00M, és a teljes tokenszám 999999753.559567. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 108.55M.

Verse World (VERSE) árelőzmények USD

A(z) Verse WorldUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.0085712286120885.
A(z) Verse World USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0251319605.
A(z) Verse World USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0387528906.
A(z) Verse World USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.0828611693262758.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0085712286120885-7.31%
30 nap$ -0.0251319605-23.14%
60 nap$ -0.0387528906-35.68%
90 nap$ -0.0828611693262758-43.27%

Mi a(z) Verse World (VERSE)

Verse World is a successful VR company with long term clients such as Dubai Police, Toyota, Lexus, BYD or Lionel Messi. They also been building for the last four years with a team of 50+ full-time developers a digital world similar to Grand Theft Auto, accessible via desktop on the Epic Games Store or via Virtual Reality , which is powered by an immersive in-game economy centered around the Verse token.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Verse World (VERSE) Erőforrás

Verse World árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Verse World (VERSE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Verse World (VERSE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Verse World rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Verse World árelőrejelzését most!

VERSE helyi valutákra

Verse World (VERSE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Verse World (VERSE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) VERSE token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Verse World (VERSE)

Mennyit ér ma a(z) Verse World (VERSE)?
A(z) élő VERSE ár a(z) USD esetében 0.108606 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) VERSE ára a(z) USD esetében?
A(z) VERSE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.108606. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Verse World piaci plafonja?
A(z) VERSE piaci plafonja $ 10.85M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) VERSE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) VERSE keringésben lévő tokenszáma 100.00M USD.
Mi volt a(z) VERSE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) VERSE mindenkori legmagasabb ára 0.910916 USD.
Mi volt a(z) VERSE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) VERSE mindenkori legalacsonyabb ára 0.108883 USD.
Mekkora a(z) VERSE kereskedési volumene?
A(z) VERSE élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) VERSE ára emelkedni fog idén?
A(z) VERSE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) VERSE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:56:19 (UTC+8)

Verse World (VERSE) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

