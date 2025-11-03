Verse World (VERSE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.108636 $ 0.108636 $ 0.108636 24h alacsony $ 0.118134 $ 0.118134 $ 0.118134 24h magas 24h alacsony $ 0.108636$ 0.108636 $ 0.108636 24h magas $ 0.118134$ 0.118134 $ 0.118134 Minden idők csúcspontja $ 0.910916$ 0.910916 $ 0.910916 Legalacsonyabb ár $ 0.108883$ 0.108883 $ 0.108883 Árváltozás (1H) -0.50% Árváltozás (1D) -7.31% Árváltozás (7D) -14.76% Árváltozás (7D) -14.76%

Verse World (VERSE) valós idejű ár: $0.108606. Az elmúlt 24 órában, a(z)VERSE legalacsonyabb ára $ 0.108636, legmagasabb ára pedig $ 0.118134 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) VERSE valaha volt legmagasabb ára $ 0.910916, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.108883 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) VERSE változása a következő volt: -0.50% az elmúlt órában, -7.31% az elmúlt 24 órában, és -14.76% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Verse World (VERSE) piaci információk

Piaci érték $ 10.85M$ 10.85M $ 10.85M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 108.55M$ 108.55M $ 108.55M Forgalomban lévő készlet 100.00M 100.00M 100.00M Teljes tokenszám 999,999,753.559567 999,999,753.559567 999,999,753.559567

A(z) Verse World jelenlegi piaci plafonja $ 10.85M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) VERSE keringésben lévő tokenszáma 100.00M, és a teljes tokenszám 999999753.559567. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 108.55M.