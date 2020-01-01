VersaGames (VERSA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) VersaGames (VERSA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

VersaGames (VERSA) tokennel kapcsolatos információk VersaGames is the next-generation community-driven NFT-gaming ecosystem. We offer a web3 storefront with liquidity staking to start, and we will quickly integrate NFT trading and borrowing/lending into our platform. The VersaGames token ($VERSA) drives the economic incentives for the community on VersaGames. Holders of $VERSA can not only contribute capital to specific game pairs on VersaGames' staking platform (e.g., $GAME1-$VERSA LP) and obtain strong incentives from partner studios in the form of targeted game token emissions, but holders will also benefit from the project's low, selective emissions schedules and from gaining exposure to a well-diversified treasury. Hivatalos webhely: https://versagames.io/

VersaGames (VERSA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) VersaGames (VERSA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.47M $ 1.47M $ 1.47M Teljes tokenszám: $ 320.00M $ 320.00M $ 320.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 108.10M $ 108.10M $ 108.10M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.34M $ 4.34M $ 4.34M Minden idők csúcspontja: $ 0.100492 $ 0.100492 $ 0.100492 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.01357246 $ 0.01357246 $ 0.01357246 További tudnivalók a(z) VersaGames (VERSA) áráról

VersaGames (VERSA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) VersaGames (VERSA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó VERSA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező VERSA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) VERSA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) VERSA token élő árfolyamát!

VERSA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) VERSA kapcsán? VERSA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

