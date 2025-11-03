VERRA DNA Ár (VDNA)
+0.16%
-4.34%
-16.52%
-16.52%
VERRA DNA (VDNA) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)VDNA legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) VDNA valaha volt legmagasabb ára $ 0.01760951, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.
A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) VDNA változása a következő volt: +0.16% az elmúlt órában, -4.34% az elmúlt 24 órában, és -16.52% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.
A(z) VERRA DNA jelenlegi piaci plafonja $ 238.32K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) VDNA keringésben lévő tokenszáma 989.98M, és a teljes tokenszám 989983397.0922911. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 238.32K.
A(z) VERRA DNAUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) VERRA DNA USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) VERRA DNA USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) VERRA DNA USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.
|Időszak
|Változás (USD)
|Változás (%)
|Ma
|$ 0
|-4.34%
|30 nap
|$ 0
|-70.23%
|60 nap
|$ 0
|-88.11%
|90 nap
|$ 0
|--
VERRA DNA ECONOMIC ECOSYSTEM (VDNA)
Pioneering the World’s First Carbon Emission Token and Sustainable ESG Platform
We issued the world’s first carbon emission token and built the VERRA DNA Economic Ecosystem (VDNA) to advance the United Nations Sustainable Development Goals and reshape how the world tackles climate change.
The VDNA platform is a comprehensive solution for managing and supervising ESG (Environmental, Social, and Governance) performance across companies and institutions globally. By recording carbon credits as NFTs, VDNA ensures transparent, secure, and verifiable tracking. These credits are issued as STO-type VDNA tokens, unlocking global trading on the international carbon credit market and the world’s top 10 virtual currency exchanges. VDNA makes clean energy accessible to everyone. Through the VDNA Wallet’s PowerBuilds payment system, anyone can seamlessly purchase and use clean energy. Carbon credits produced can be reissued as VDNA tokens, which can then be used directly for clean energy payments—creating a closed-loop system that supports the transition to a low-carbon future.
As an innovative solution for the energy transformation humanity must embrace, VDNA provides a fully integrated system to accelerate the adoption of clean energy technologies in the global power plant market. Our platform rigorously tracks, assesses, and records all carbon emissions and the corresponding carbon credits generated, ensuring transparent, proportional, and accountable environmental impact management.
We are committed to expanding this ecosystem and driving a cleaner, more sustainable, and equitable future for all.
A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!
Mennyit fog érni a(z) VERRA DNA (VDNA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) VERRA DNA (VDNA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) VERRA DNA rövid és hosszú távú előrejelzéseit.
Ellenőrizd a(z) VERRA DNA árelőrejelzését most!
Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) VERRA DNA (VDNA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) VDNA token kapcsán!
|Idő (UTC+8)
|Típus
|Információ
|11-02 15:42:00
|Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
|11-01 15:13:00
|Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
|11-01 13:14:00
|Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
|10-31 18:37:21
|Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
|10-31 15:48:21
|Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
|10-31 05:09:00
|Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions
A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.
Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak
A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták
Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre
A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései