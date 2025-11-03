VERRA DNA (VDNA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.01760951 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) +0.16% Árváltozás (1D) -4.34% Árváltozás (7D) -16.52%

VERRA DNA (VDNA) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)VDNA legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) VDNA valaha volt legmagasabb ára $ 0.01760951, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) VDNA változása a következő volt: +0.16% az elmúlt órában, -4.34% az elmúlt 24 órában, és -16.52% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

VERRA DNA (VDNA) piaci információk

Piaci érték $ 238.32K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 238.32K Forgalomban lévő készlet 989.98M Teljes tokenszám 989,983,397.0922911

A(z) VERRA DNA jelenlegi piaci plafonja $ 238.32K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) VDNA keringésben lévő tokenszáma 989.98M, és a teljes tokenszám 989983397.0922911. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 238.32K.