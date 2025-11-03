TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő VERRA DNA ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) VDNA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) VDNA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő VERRA DNA ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) VDNA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) VDNA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: VDNA

VDNA árinformációk

Mi a(z) VDNA

VDNA hivatalos webhely

VDNA tokenomikai adatai

VDNA árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

VERRA DNA Logó

VERRA DNA Ár (VDNA)

Nem listázott

1 VDNA-USD élő ár:

$0.00024073
$0.00024073$0.00024073
-4.30%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
VERRA DNA (VDNA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:56:11 (UTC+8)

VERRA DNA (VDNA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01760951
$ 0.01760951$ 0.01760951

$ 0
$ 0$ 0

+0.16%

-4.34%

-16.52%

-16.52%

VERRA DNA (VDNA) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)VDNA legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) VDNA valaha volt legmagasabb ára $ 0.01760951, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) VDNA változása a következő volt: +0.16% az elmúlt órában, -4.34% az elmúlt 24 órában, és -16.52% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

VERRA DNA (VDNA) piaci információk

$ 238.32K
$ 238.32K$ 238.32K

--
----

$ 238.32K
$ 238.32K$ 238.32K

989.98M
989.98M 989.98M

989,983,397.0922911
989,983,397.0922911 989,983,397.0922911

A(z) VERRA DNA jelenlegi piaci plafonja $ 238.32K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) VDNA keringésben lévő tokenszáma 989.98M, és a teljes tokenszám 989983397.0922911. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 238.32K.

VERRA DNA (VDNA) árelőzmények USD

A(z) VERRA DNAUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) VERRA DNA USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) VERRA DNA USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) VERRA DNA USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-4.34%
30 nap$ 0-70.23%
60 nap$ 0-88.11%
90 nap$ 0--

Mi a(z) VERRA DNA (VDNA)

VERRA DNA ECONOMIC ECOSYSTEM (VDNA)

Pioneering the World’s First Carbon Emission Token and Sustainable ESG Platform

We issued the world’s first carbon emission token and built the VERRA DNA Economic Ecosystem (VDNA) to advance the United Nations Sustainable Development Goals and reshape how the world tackles climate change.

The VDNA platform is a comprehensive solution for managing and supervising ESG (Environmental, Social, and Governance) performance across companies and institutions globally. By recording carbon credits as NFTs, VDNA ensures transparent, secure, and verifiable tracking. These credits are issued as STO-type VDNA tokens, unlocking global trading on the international carbon credit market and the world’s top 10 virtual currency exchanges. VDNA makes clean energy accessible to everyone. Through the VDNA Wallet’s PowerBuilds payment system, anyone can seamlessly purchase and use clean energy. Carbon credits produced can be reissued as VDNA tokens, which can then be used directly for clean energy payments—creating a closed-loop system that supports the transition to a low-carbon future.

As an innovative solution for the energy transformation humanity must embrace, VDNA provides a fully integrated system to accelerate the adoption of clean energy technologies in the global power plant market. Our platform rigorously tracks, assesses, and records all carbon emissions and the corresponding carbon credits generated, ensuring transparent, proportional, and accountable environmental impact management.

We are committed to expanding this ecosystem and driving a cleaner, more sustainable, and equitable future for all.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

VERRA DNA (VDNA) Erőforrás

Hivatalos webhely

VERRA DNA árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) VERRA DNA (VDNA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) VERRA DNA (VDNA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) VERRA DNA rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) VERRA DNA árelőrejelzését most!

VDNA helyi valutákra

VERRA DNA (VDNA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) VERRA DNA (VDNA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) VDNA token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: VERRA DNA (VDNA)

Mennyit ér ma a(z) VERRA DNA (VDNA)?
A(z) élő VDNA ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) VDNA ára a(z) USD esetében?
A(z) VDNA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) VERRA DNA piaci plafonja?
A(z) VDNA piaci plafonja $ 238.32K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) VDNA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) VDNA keringésben lévő tokenszáma 989.98M USD.
Mi volt a(z) VDNA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) VDNA mindenkori legmagasabb ára 0.01760951 USD.
Mi volt a(z) VDNA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) VDNA mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) VDNA kereskedési volumene?
A(z) VDNA élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) VDNA ára emelkedni fog idén?
A(z) VDNA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) VDNA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:56:11 (UTC+8)

VERRA DNA (VDNA) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,962.81
$107,962.81$107,962.81

-1.94%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,745.23
$3,745.23$3,745.23

-2.80%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.86
$177.86$177.86

-3.22%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0616
$1.0616$1.0616

-15.87%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9998
$0.9998$0.9998

-0.02%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,962.81
$107,962.81$107,962.81

-1.94%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,745.23
$3,745.23$3,745.23

-2.80%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.86
$177.86$177.86

-3.22%

DASH Logó

DASH

DASH

$87.06
$87.06$87.06

-1.73%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4470
$2.4470$2.4470

-2.11%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0336
$0.0336$0.0336

-32.80%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05840
$0.05840$0.05840

+192.00%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10206
$0.10206$0.10206

+23.54%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000001988
$0.000000001988$0.000000001988

+357.01%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000514
$0.0000514$0.0000514

+103.96%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005563
$0.00005563$0.00005563

+51.95%

SoulLayer Logó

SoulLayer

SOULLAYER

$0.0010250
$0.0010250$0.0010250

+33.65%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000500
$0.000000000500$0.000000000500

+28.53%