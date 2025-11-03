VERONICA by Virtuals (VERONICA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: 24h alacsony $ 0.00111905 24h magas $ 0.00134088 Minden idők csúcspontja $ 0.00233193 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) +1.32% Árváltozás (1D) -13.34% Árváltozás (7D) -20.26%

VERONICA by Virtuals (VERONICA) valós idejű ár: $0.00116195. Az elmúlt 24 órában, a(z)VERONICA legalacsonyabb ára $ 0.00111905, legmagasabb ára pedig $ 0.00134088 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) VERONICA valaha volt legmagasabb ára $ 0.00233193, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) VERONICA változása a következő volt: +1.32% az elmúlt órában, -13.34% az elmúlt 24 órában, és -20.26% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

VERONICA by Virtuals (VERONICA) piaci információk

Piaci érték $ 1.12M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.12M Forgalomban lévő készlet 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0

A(z) VERONICA by Virtuals jelenlegi piaci plafonja $ 1.12M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) VERONICA keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.12M.