Vent Finance (VENT) tokenomikai adatai

Vent Finance (VENT) tokennel kapcsolatos információk VENT is the first full-stack Cardano-Polygon community launchpad ecosystem that enables sustainable growth. The platform will open up new investment opportunities and make DeFi accessible to everyone. Combining simplicity, security, and transparency, VENT aims to reset the world's expectations of what a decentralized launchpad is and help evolve the reputation and maturity of the DeFi space and crypto ecosystem as a whole. VentUp Launchpad, the first offering within the platform is where founders share innovative blockchain projects with the communities that will join forces to fund them. Platform-level identity verification: simple, one-time process.

Customer support throughout all stages of registration, KYC, and investment.

Projects selected by the community and vetted by the team.

Flexible Fundraising Mechanisms (IDO, Private Rounds, ISPO)

Innovative P.A.S. (Point Allocation System) allocation mechanism to reward long-term holders, true community members while enabling new users to participate.

Social features that invite verified users to interact with each other and exchange ideas with project creators.

Secure environment for trusted partners and community members to transact.

Trusted entity & team in compliance with international regulations.

Transfer functionality to allow whitelists to be delegated to eligible members.

Project Support through Incubation Partners. Hivatalos webhely: https://www.vent.finance/ Vásárolj most VENT tokent!

Vent Finance (VENT) tokenomika és árelemzés
Piaci tőkeérték: $ 131.04K
Teljes tokenszám: $ 250.00M
Keringésben lévő tokenszám: $ 250.00M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 131.04K
Minden idők csúcspontja: $ 1.18
Minden idők mélypontja: $ 0
Jelenlegi ár: $ 0.00052415

Vent Finance (VENT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Vent Finance (VENT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó VENT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező VENT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) VENT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) VENT token élő árfolyamát!

VENT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) VENT kapcsán? VENT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) VENT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

