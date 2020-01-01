Veno Finance (VNO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Veno Finance (VNO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Veno Finance (VNO) tokennel kapcsolatos információk Veno is a liquid staking protocol where you can stake your CRO and receive the auto-compounding, yield-bearing receipt token LCRO. The LCRO token is designed to maximize composability. Just by owning LCRO, you automatically accrue the CRO staking yield value in your LCRO token; LCRO can thus be used freely across the Cronos DeFi ecosystem. Veno’s liquid staking token LCRO offers the most extensive, lowest cost, and most reliable method of utilizing your staked CRO. We are a vertically integrated liquid staking protocol, maximizing the reliability and efficiency of our service; allowing us to provide a price-competitive service in the long term; Cost savings are achieved by leveraging our own node infrastructure and/or infrastructure of our partners

Reliability is achieved with our enterprise-grade node set-up and deep expertise in running node infrastructure

We also have an insurance module that will help to secure user funds in the unlikely event of a slashing penalty We will aim to maximize the adoption and utility of our tokens across the ecosystem, and we are working with some of the largest ecosystem partners to make this happen; We want to maximize the liquidity of LCRO in the Cronos Ecosystem and beyond, attracting the largest amount of capital, and attaining the lowest spread, with our high reliability and low-fee promises

LCRO is an auto-compounding yield-bearing token to maximize composability

We can further maximize user liquidity by providing a tradeable NFT after user unstakes their CRO Hivatalos webhely: https://veno.finance/ Fehér könyv: https://veno-finance.gitbook.io/veno-finance/veno/litepaper Vásárolj most VNO tokent!

Veno Finance (VNO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Veno Finance (VNO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 13.07M $ 13.07M $ 13.07M Teljes tokenszám: $ 1.88B $ 1.88B $ 1.88B Keringésben lévő tokenszám: $ 515.71M $ 515.71M $ 515.71M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 47.75M $ 47.75M $ 47.75M Minden idők csúcspontja: $ 0.521713 $ 0.521713 $ 0.521713 Minden idők mélypontja: $ 0.01111337 $ 0.01111337 $ 0.01111337 Jelenlegi ár: $ 0.02525359 $ 0.02525359 $ 0.02525359 További tudnivalók a(z) Veno Finance (VNO) áráról

Veno Finance (VNO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Veno Finance (VNO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó VNO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező VNO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) VNO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) VNO token élő árfolyamát!

VNO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) VNO kapcsán? VNO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) VNO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

