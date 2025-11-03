Velocis AI (VECAI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -3.28% Árváltozás (7D) -11.83% Árváltozás (7D) -11.83%

Velocis AI (VECAI) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)VECAI legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) VECAI valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) VECAI változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -3.28% az elmúlt 24 órában, és -11.83% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Velocis AI (VECAI) piaci információk

Piaci érték $ 7.10K$ 7.10K $ 7.10K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 8.34K$ 8.34K $ 8.34K Forgalomban lévő készlet 851.00M 851.00M 851.00M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Velocis AI jelenlegi piaci plafonja $ 7.10K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) VECAI keringésben lévő tokenszáma 851.00M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 8.34K.