A(z) élő Velocis AI ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) VECAI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) VECAI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: VECAI

VECAI árinformációk

Mi a(z) VECAI

VECAI fehér könyv

VECAI hivatalos webhely

VECAI tokenomikai adatai

VECAI árelőrejelzés

Velocis AI Logó

Velocis AI Ár (VECAI)

Nem listázott

1 VECAI-USD élő ár:

--
----
-3.20%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak.
USD
Velocis AI (VECAI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:21:49 (UTC+8)

Velocis AI (VECAI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-3.28%

-11.83%

-11.83%

Velocis AI (VECAI) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)VECAI legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) VECAI valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) VECAI változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -3.28% az elmúlt 24 órában, és -11.83% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Velocis AI (VECAI) piaci információk

$ 7.10K
$ 7.10K$ 7.10K

--
----

$ 8.34K
$ 8.34K$ 8.34K

851.00M
851.00M 851.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Velocis AI jelenlegi piaci plafonja $ 7.10K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) VECAI keringésben lévő tokenszáma 851.00M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 8.34K.

Velocis AI (VECAI) árelőzmények USD

A(z) Velocis AIUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Velocis AI USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Velocis AI USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Velocis AI USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-3.28%
30 nap$ 0-24.88%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Velocis AI (VECAI)

Velocis AI is a next generation AI + Web3 ecosystem designed to bring intelligent, interactive, and practical AI agents into the blockchain world.

At its core, Velocis introduces virtual AI characters . not just for casual chat, but for real utility:

Veco helps developers with coding, smart contract debugging, and technical education.

Voxe focuses on crypto market analysis and sentiment tracking.

Velys guides users through Web3 culture, learning, and onboarding.

Each AI character is powered by a hybrid architecture (LLM + NLM), giving them accuracy, adaptability, and unique personalities. Users can interact in real time, save sessions as PDFs, and soon connect via wallet login to unlock premium, token powered features.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Velocis AI (VECAI) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Velocis AI árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Velocis AI (VECAI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Velocis AI (VECAI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Velocis AI rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Velocis AI árelőrejelzését most!

VECAI helyi valutákra

Velocis AI (VECAI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Velocis AI (VECAI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) VECAI token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Velocis AI (VECAI)

Mennyit ér ma a(z) Velocis AI (VECAI)?
A(z) élő VECAI ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) VECAI ára a(z) USD esetében?
A(z) VECAI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Velocis AI piaci plafonja?
A(z) VECAI piaci plafonja $ 7.10K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) VECAI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) VECAI keringésben lévő tokenszáma 851.00M USD.
Mi volt a(z) VECAI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) VECAI mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) VECAI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) VECAI mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) VECAI kereskedési volumene?
A(z) VECAI élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) VECAI ára emelkedni fog idén?
A(z) VECAI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) VECAI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:21:49 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

