Velar (VELAR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.380312 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) +6.30% Árváltozás (1D) -0.51% Árváltozás (7D) -35.48%

Velar (VELAR) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)VELAR legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) VELAR valaha volt legmagasabb ára $ 0.380312, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) VELAR változása a következő volt: +6.30% az elmúlt órában, -0.51% az elmúlt 24 órában, és -35.48% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Velar (VELAR) piaci információk

Piaci érték $ 253.07K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 714.35K Forgalomban lévő készlet 354.26M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0

A(z) Velar jelenlegi piaci plafonja $ 253.07K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) VELAR keringésben lévő tokenszáma 354.26M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 714.35K.