A(z) élő Veil Token ár ma 0.12953 USD. Kövesd nyomon a(z) VEIL USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) VEIL ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: VEIL

Veil Token (VEIL) árinformáció (USD)

24h alacsony
$ 0.12836
$ 0.12836$ 0.12836
24h alacsony
$ 0.174047
$ 0.174047$ 0.174047
24h magas

$ 0.12836
$ 0.12836$ 0.12836

$ 0.174047
$ 0.174047$ 0.174047

$ 0.310953
$ 0.310953$ 0.310953

$ 0.02251824
$ 0.02251824$ 0.02251824

-3.46%

-14.53%

-10.22%

-10.22%

Veil Token (VEIL) valós idejű ár: $0.12953. Az elmúlt 24 órában, a(z)VEIL legalacsonyabb ára $ 0.12836, legmagasabb ára pedig $ 0.174047 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) VEIL valaha volt legmagasabb ára $ 0.310953, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.02251824 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) VEIL változása a következő volt: -3.46% az elmúlt órában, -14.53% az elmúlt 24 órában, és -10.22% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Veil Token (VEIL) piaci információk
Piaci plafon

$ 8.78M
$ 8.78M$ 8.78M

--
----

$ 10.33M
$ 10.33M$ 10.33M

68.02M
68.02M 68.02M

79,999,999.93845622
79,999,999.93845622 79,999,999.93845622

A(z) Veil Token jelenlegi piaci plafonja $ 8.78M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) VEIL keringésben lévő tokenszáma 68.02M, és a teljes tokenszám 79999999.93845622. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 10.33M.

Veil Token (VEIL) árelőzmények USD

A(z) Veil TokenUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.0220325507756169.
A(z) Veil Token USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.1736620626.
A(z) Veil Token USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.1068818997.
A(z) Veil Token USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.05454997711324918.

Időszak Változás (USD) Változás (%)
Ma $ -0.0220325507756169 -14.53%
30 nap $ +0.1736620626 +134.07%
60 nap $ +0.1068818997 +82.52%
90 nap $ +0.05454997711324918 +72.75%

Mi a(z) Veil Token (VEIL)

Veil Cash is a privacy application leveraging zk-SNARKs on Base L2, enabling verified depositors to achieve privacy and anonymity within a pool of trusted users.

Veil Cash is a non-custodial privacy protocol on Base L2. Veil Cash's goal will be enabling verified users to achieve privacy and anonymity from trusted pools.

Veil is a set of smart contracts that will allow users that are deemed as verified users to deposit into the protocol. Users can later withdraw their deposits from another address without creating a link between these two addresses.

Verified users are those who meet certain criteria based on both on-chain and off-chain data.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Veil Token árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Veil Token (VEIL) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Veil Token (VEIL) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Veil Token rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Veil Token árelőrejelzését most!

VEIL helyi valutákra

Veil Token (VEIL) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Veil Token (VEIL) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) VEIL token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Veil Token (VEIL)

Mennyit ér ma a(z) Veil Token (VEIL)?
A(z) élő VEIL ár a(z) USD esetében 0.12953 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) VEIL ára a(z) USD esetében?
A(z) VEIL jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.12953. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Veil Token piaci plafonja?
A(z) VEIL piaci plafonja $ 8.78M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) VEIL keringésben lévő tokenszáma?
A(z) VEIL keringésben lévő tokenszáma 68.02M USD.
Mi volt a(z) VEIL mindenkori legmagasabb ára?
A(z) VEIL mindenkori legmagasabb ára 0.310953 USD.
Mi volt a(z) VEIL mindenkori legmagasabb ár?
A(z) VEIL mindenkori legalacsonyabb ára 0.02251824 USD.
Mekkora a(z) VEIL kereskedési volumene?
A(z) VEIL élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) VEIL ára emelkedni fog idén?
A(z) VEIL a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) VEIL árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:55:47 (UTC+8)

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

