Veil Token (VEIL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.12836 $ 0.12836 $ 0.12836 24h alacsony $ 0.174047 $ 0.174047 $ 0.174047 24h magas 24h alacsony $ 0.12836$ 0.12836 $ 0.12836 24h magas $ 0.174047$ 0.174047 $ 0.174047 Minden idők csúcspontja $ 0.310953$ 0.310953 $ 0.310953 Legalacsonyabb ár $ 0.02251824$ 0.02251824 $ 0.02251824 Árváltozás (1H) -3.46% Árváltozás (1D) -14.53% Árváltozás (7D) -10.22% Árváltozás (7D) -10.22%

Veil Token (VEIL) valós idejű ár: $0.12953. Az elmúlt 24 órában, a(z)VEIL legalacsonyabb ára $ 0.12836, legmagasabb ára pedig $ 0.174047 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) VEIL valaha volt legmagasabb ára $ 0.310953, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.02251824 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) VEIL változása a következő volt: -3.46% az elmúlt órában, -14.53% az elmúlt 24 órában, és -10.22% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Veil Token (VEIL) piaci információk

Piaci érték $ 8.78M$ 8.78M $ 8.78M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 10.33M$ 10.33M $ 10.33M Forgalomban lévő készlet 68.02M 68.02M 68.02M Teljes tokenszám 79,999,999.93845622 79,999,999.93845622 79,999,999.93845622

A(z) Veil Token jelenlegi piaci plafonja $ 8.78M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) VEIL keringésben lévő tokenszáma 68.02M, és a teljes tokenszám 79999999.93845622. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 10.33M.