VEIL (VEIL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.510369$ 0.510369 $ 0.510369 Legalacsonyabb ár $ 0.0000999$ 0.0000999 $ 0.0000999 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) 0.00% Árváltozás (7D) 0.00%

VEIL (VEIL) valós idejű ár: $0.00157567. Az elmúlt 24 órában, a(z)VEIL legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) VEIL valaha volt legmagasabb ára $ 0.510369, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0000999 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) VEIL változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

VEIL (VEIL) piaci információk

Piaci érték $ 235.81K$ 235.81K $ 235.81K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 275.69K$ 275.69K $ 275.69K Forgalomban lévő készlet 150.33M 150.33M 150.33M Teljes tokenszám 174,967,331.7204103 174,967,331.7204103 174,967,331.7204103

A(z) VEIL jelenlegi piaci plafonja $ 235.81K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) VEIL keringésben lévő tokenszáma 150.33M, és a teljes tokenszám 174967331.7204103. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 275.69K.