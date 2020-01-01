Vegas (VEGAS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Vegas (VEGAS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Vegas (VEGAS) tokennel kapcsolatos információk Vegas is a utility token used to bet on the first Hyperliquid GambleFi of the same name. This token allows users to engage in a variety of games and bets within a secure and decentralized environment. By holding and using the Vegas token, users can access exclusive features, receive special rewards, and enjoy the unique experience offered by VEGAS platform. Vegas is not just a means of placing bets, but also a gateway to a new era of blockchain-based online gaming, ensuring transparency and fairness for all participants. Hivatalos webhely: https://vegas-hl.com/ Vásárolj most VEGAS tokent!

Vegas (VEGAS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Vegas (VEGAS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.05M $ 2.05M $ 2.05M Teljes tokenszám: $ 9.95M $ 9.95M $ 9.95M Keringésben lévő tokenszám: $ 9.95M $ 9.95M $ 9.95M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.05M $ 2.05M $ 2.05M Minden idők csúcspontja: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 Minden idők mélypontja: $ 0.0090571 $ 0.0090571 $ 0.0090571 Jelenlegi ár: $ 0.206137 $ 0.206137 $ 0.206137 További tudnivalók a(z) Vegas (VEGAS) áráról

Vegas (VEGAS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Vegas (VEGAS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó VEGAS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező VEGAS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) VEGAS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) VEGAS token élő árfolyamát!

VEGAS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) VEGAS kapcsán? VEGAS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) VEGAS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

