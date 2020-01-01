VedoraAI (VED) tokenomikai adatai
VedoraAI (VED) tokennel kapcsolatos információk
Vedora AI is essentially a Layer 2 blockchain purpose-built for AI-driven decentralized applications. The scalable, low-cost infrastructure is optimized for AI agents and machine learning systems, providing the perfect environment for innovation.
The development of AI Layer 2 blockchains like Vedora AI represents a significant step forward in making AI more efficient, accessible, and decentralised.
These technologies offer a practical solution to some of the biggest challenges in AI and blockchain, such as scalability, cost, and data privacy.
By decentralising the infrastructure needed for AI, platforms like Vedora AI not only reduce costs but also open the door for more people and organisations to participate in the AI economy.
This democratization of AI could lead to faster innovation and a more equitable distribution of the benefits of these technologies.
VedoraAI (VED) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) VedoraAI (VED) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
VedoraAI (VED) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) VedoraAI (VED) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó VED tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező VED token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) VED tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) VED token élő árfolyamát!
