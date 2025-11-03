Vector AI (VECTOR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00000555 $ 0.00000555 $ 0.00000555 24h alacsony $ 0.00000562 $ 0.00000562 $ 0.00000562 24h magas 24h alacsony $ 0.00000555$ 0.00000555 $ 0.00000555 24h magas $ 0.00000562$ 0.00000562 $ 0.00000562 Minden idők csúcspontja $ 0.00089598$ 0.00089598 $ 0.00089598 Legalacsonyabb ár $ 0.00000555$ 0.00000555 $ 0.00000555 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -0.47% Árváltozás (7D) -9.42% Árváltozás (7D) -9.42%

Vector AI (VECTOR) valós idejű ár: $0.00000557. Az elmúlt 24 órában, a(z)VECTOR legalacsonyabb ára $ 0.00000555, legmagasabb ára pedig $ 0.00000562 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) VECTOR valaha volt legmagasabb ára $ 0.00089598, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00000555 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) VECTOR változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -0.47% az elmúlt 24 órában, és -9.42% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Vector AI (VECTOR) piaci információk

Piaci érték $ 5.03K$ 5.03K $ 5.03K Volumen (24H) $ 7.68$ 7.68 $ 7.68 Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 5.57K$ 5.57K $ 5.57K Forgalomban lévő készlet 903.11M 903.11M 903.11M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Vector AI jelenlegi piaci plafonja $ 5.03K, és a 24 órás kereskedési volumene $ 7.68. A(z) VECTOR keringésben lévő tokenszáma 903.11M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.57K.