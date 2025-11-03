TőzsdeDEX+
A(z) élő Vector AI ár ma 0.00000557 USD. Kövesd nyomon a(z) VECTOR USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) VECTOR ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Vector AI ár ma 0.00000557 USD. Kövesd nyomon a(z) VECTOR USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) VECTOR ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: VECTOR

VECTOR árinformációk

Mi a(z) VECTOR

VECTOR fehér könyv

VECTOR hivatalos webhely

VECTOR tokenomikai adatai

VECTOR árelőrejelzés

Vector AI Logó

Vector AI Ár (VECTOR)

Nem listázott

1 VECTOR-USD élő ár:

$0.00000557
-0.40%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
USD
Vector AI (VECTOR) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:21:41 (UTC+8)

Vector AI (VECTOR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00000555
24h alacsony
$ 0.00000562
24h magas

$ 0.00000555
$ 0.00000562
$ 0.00089598
$ 0.00000555
--

-0.47%

-9.42%

-9.42%

Vector AI (VECTOR) valós idejű ár: $0.00000557. Az elmúlt 24 órában, a(z)VECTOR legalacsonyabb ára $ 0.00000555, legmagasabb ára pedig $ 0.00000562 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) VECTOR valaha volt legmagasabb ára $ 0.00089598, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00000555 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) VECTOR változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -0.47% az elmúlt 24 órában, és -9.42% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Vector AI (VECTOR) piaci információk

$ 5.03K
$ 7.68
$ 5.57K
903.11M
1,000,000,000.0
A(z) Vector AI jelenlegi piaci plafonja $ 5.03K, és a 24 órás kereskedési volumene $ 7.68. A(z) VECTOR keringésben lévő tokenszáma 903.11M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.57K.

Vector AI (VECTOR) árelőzmények USD

A(z) Vector AIUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Vector AI USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000030665.
A(z) Vector AI USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000054737.
A(z) Vector AI USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.0004087184696076208.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-0.47%
30 nap$ -0.0000030665-55.05%
60 nap$ -0.0000054737-98.27%
90 nap$ -0.0004087184696076208-98.65%

Mi a(z) Vector AI (VECTOR)

VECTOR AI is a blockchain intelligence company building VGPT — an advanced AI framework that combines DYOR automation, smart contract analysis, and real-time on-chain reasoning. By bridging on-chain data, off-chain APIs, and LLM-powered logic, VGPT delivers actionable insights and enables direct blockchain interactions, deeper analysis into WHY a token is safe/dangerous and more — all in natural language.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Vector AI (VECTOR) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Vector AI árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Vector AI (VECTOR) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Vector AI (VECTOR) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Vector AI rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Vector AI árelőrejelzését most!

VECTOR helyi valutákra

Vector AI (VECTOR) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Vector AI (VECTOR) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) VECTOR token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Vector AI (VECTOR)

Mennyit ér ma a(z) Vector AI (VECTOR)?
A(z) élő VECTOR ár a(z) USD esetében 0.00000557 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) VECTOR ára a(z) USD esetében?
A(z) VECTOR jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00000557. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Vector AI piaci plafonja?
A(z) VECTOR piaci plafonja $ 5.03K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) VECTOR keringésben lévő tokenszáma?
A(z) VECTOR keringésben lévő tokenszáma 903.11M USD.
Mi volt a(z) VECTOR mindenkori legmagasabb ára?
A(z) VECTOR mindenkori legmagasabb ára 0.00089598 USD.
Mi volt a(z) VECTOR mindenkori legmagasabb ár?
A(z) VECTOR mindenkori legalacsonyabb ára 0.00000555 USD.
Mekkora a(z) VECTOR kereskedési volumene?
A(z) VECTOR élő 24 órás kereskedési volumene $ 7.68 USD.
A(z) VECTOR ára emelkedni fog idén?
A(z) VECTOR a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) VECTOR árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:21:41 (UTC+8)

Vector AI (VECTOR) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

