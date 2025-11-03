VCRED (VCRED) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.995782 $ 0.995782 $ 0.995782 24h alacsony $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 24h magas 24h alacsony $ 0.995782$ 0.995782 $ 0.995782 24h magas $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Minden idők csúcspontja $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 Legalacsonyabb ár $ 0.985855$ 0.985855 $ 0.985855 Árváltozás (1H) -0.05% Árváltozás (1D) -0.15% Árváltozás (7D) -0.06% Árváltozás (7D) -0.06%

VCRED (VCRED) valós idejű ár: $0.99849. Az elmúlt 24 órában, a(z)VCRED legalacsonyabb ára $ 0.995782, legmagasabb ára pedig $ 1.001 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) VCRED valaha volt legmagasabb ára $ 1.004, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.985855 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) VCRED változása a következő volt: -0.05% az elmúlt órában, -0.15% az elmúlt 24 órában, és -0.06% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

VCRED (VCRED) piaci információk

Piaci érték $ 12.58M$ 12.58M $ 12.58M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 998.55M$ 998.55M $ 998.55M Forgalomban lévő készlet 12.60M 12.60M 12.60M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) VCRED jelenlegi piaci plafonja $ 12.58M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) VCRED keringésben lévő tokenszáma 12.60M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 998.55M.