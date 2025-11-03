Vaultec (VLT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00814746 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -4.18% Árváltozás (7D) +0.77%

Vaultec (VLT) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)VLT legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) VLT valaha volt legmagasabb ára $ 0.00814746, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) VLT változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -4.18% az elmúlt 24 órában, és +0.77% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Vaultec (VLT) piaci információk

Piaci érték $ 7.22K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 7.22K Forgalomban lévő készlet 100.00M Teljes tokenszám 100,000,000.0

A(z) Vaultec jelenlegi piaci plafonja $ 7.22K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) VLT keringésben lévő tokenszáma 100.00M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 7.22K.