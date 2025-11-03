TőzsdeDEX+
A(z) élő Vault Finance ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) VFI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) VFI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Vault Finance ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) VFI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) VFI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: VFI

VFI árinformációk

Mi a(z) VFI

VFI fehér könyv

VFI hivatalos webhely

VFI tokenomikai adatai

VFI árelőrejelzés

Vault Finance Logó

Vault Finance Ár (VFI)

Nem listázott

1 VFI-USD élő ár:

--
----
+0.40%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Vault Finance (VFI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:55:26 (UTC+8)

Vault Finance (VFI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

+0.42%

-17.23%

-17.23%

Vault Finance (VFI) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)VFI legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) VFI valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) VFI változása a következő volt: 0.00% az elmúlt órában, +0.42% az elmúlt 24 órában, és -17.23% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Vault Finance (VFI) piaci információk

$ 45.93K
$ 45.93K$ 45.93K

--
----

$ 83.11K
$ 83.11K$ 83.11K

2.76B
2.76B 2.76B

4,999,863,210.441463
4,999,863,210.441463 4,999,863,210.441463

A(z) Vault Finance jelenlegi piaci plafonja $ 45.93K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) VFI keringésben lévő tokenszáma 2.76B, és a teljes tokenszám 4999863210.441463. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 83.11K.

Vault Finance (VFI) árelőzmények USD

A(z) Vault FinanceUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Vault Finance USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Vault Finance USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Vault Finance USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+0.42%
30 nap$ 0-61.31%
60 nap$ 0-65.64%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Vault Finance (VFI)

What Is Vault Finance? Vault Finance is a next-generation DeFi 3.0 protocol focused on delivering sustainable, real-yield rewards through a unique Multi-Vault strategy backed by revenue-generating businesses.

It was created to solve the recurring problems in decentralized finance—unsustainable APYs, weak tokenomics, poor leadership, and overreliance on hype.

By combining protocol APY, real-world income streams, and a doxxed, experienced team, VaultFi offers users a transparent, community-driven ecosystem designed for long-term value and exposure to high-potential Web3 sectors.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Vault Finance (VFI) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Vault Finance árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Vault Finance (VFI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Vault Finance (VFI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Vault Finance rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Vault Finance árelőrejelzését most!

VFI helyi valutákra

Vault Finance (VFI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Vault Finance (VFI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) VFI token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Vault Finance (VFI)

Mennyit ér ma a(z) Vault Finance (VFI)?
A(z) élő VFI ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) VFI ára a(z) USD esetében?
A(z) VFI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Vault Finance piaci plafonja?
A(z) VFI piaci plafonja $ 45.93K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) VFI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) VFI keringésben lévő tokenszáma 2.76B USD.
Mi volt a(z) VFI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) VFI mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) VFI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) VFI mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) VFI kereskedési volumene?
A(z) VFI élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) VFI ára emelkedni fog idén?
A(z) VFI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) VFI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:55:26 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

