Vault Finance (VFI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) 0.00% Árváltozás (1D) +0.42% Árváltozás (7D) -17.23%

Vault Finance (VFI) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)VFI legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) VFI valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) VFI változása a következő volt: 0.00% az elmúlt órában, +0.42% az elmúlt 24 órában, és -17.23% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Vault Finance (VFI) piaci információk

Piaci érték $ 45.93K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 83.11K Forgalomban lévő készlet 2.76B Teljes tokenszám 4,999,863,210.441463

A(z) Vault Finance jelenlegi piaci plafonja $ 45.93K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) VFI keringésben lévő tokenszáma 2.76B, és a teljes tokenszám 4999863210.441463. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 83.11K.