Vantum (VANTUM) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.47% Árváltozás (1D) -5.40% Árváltozás (7D) -12.58% Árváltozás (7D) -12.58%

Vantum (VANTUM) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)VANTUM legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) VANTUM valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) VANTUM változása a következő volt: -0.47% az elmúlt órában, -5.40% az elmúlt 24 órában, és -12.58% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Vantum (VANTUM) piaci információk

Piaci érték $ 6.22K$ 6.22K $ 6.22K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 6.22K$ 6.22K $ 6.22K Forgalomban lévő készlet 990.76M 990.76M 990.76M Teljes tokenszám 990,761,227.195634 990,761,227.195634 990,761,227.195634

A(z) Vantum jelenlegi piaci plafonja $ 6.22K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) VANTUM keringésben lévő tokenszáma 990.76M, és a teljes tokenszám 990761227.195634. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 6.22K.