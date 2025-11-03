Vanguard xStock (VTIX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 334.85 $ 334.85 $ 334.85 24h alacsony $ 336.86 $ 336.86 $ 336.86 24h magas 24h alacsony $ 334.85$ 334.85 $ 334.85 24h magas $ 336.86$ 336.86 $ 336.86 Minden idők csúcspontja $ 339.15$ 339.15 $ 339.15 Legalacsonyabb ár $ 304.19$ 304.19 $ 304.19 Árváltozás (1H) +0.06% Árváltozás (1D) +0.23% Árváltozás (7D) +0.22% Árváltozás (7D) +0.22%

Vanguard xStock (VTIX) valós idejű ár: $335.61. Az elmúlt 24 órában, a(z)VTIX legalacsonyabb ára $ 334.85, legmagasabb ára pedig $ 336.86 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) VTIX valaha volt legmagasabb ára $ 339.15, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 304.19 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) VTIX változása a következő volt: +0.06% az elmúlt órában, +0.23% az elmúlt 24 órában, és +0.22% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Vanguard xStock (VTIX) piaci információk

Piaci érték $ 731.87K$ 731.87K $ 731.87K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 8.27M$ 8.27M $ 8.27M Forgalomban lévő készlet 2.18K 2.18K 2.18K Teljes tokenszám 24,635.50423708 24,635.50423708 24,635.50423708

A(z) Vanguard xStock jelenlegi piaci plafonja $ 731.87K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) VTIX keringésben lévő tokenszáma 2.18K, és a teljes tokenszám 24635.50423708. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 8.27M.