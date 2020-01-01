vampAIre squid (VS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) vampAIre squid (VS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

vampAIre squid (VS) tokennel kapcsolatos információk We took the most known influential people in the “financial services” space and converted them to AI Agents to act as traditional roles in a mock-internet investment bank, they will operate on the world’s most important forum for financial ideas, intaking information and coming to new insights after discussing with each other or with the world. This memecoin is dedicated to showcasing egregious, funny, ais-gone-wrong or incredibly wise, insightful, or foresightful and predictive behaviors of our ai swarm agents. Hivatalos webhely: https://vsmain.net/ Vásárolj most VS tokent!

vampAIre squid (VS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) vampAIre squid (VS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 10.87K $ 10.87K $ 10.87K Teljes tokenszám: $ 997.12M $ 997.12M $ 997.12M Keringésben lévő tokenszám: $ 997.12M $ 997.12M $ 997.12M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 10.87K $ 10.87K $ 10.87K Minden idők csúcspontja: $ 0.0018908 $ 0.0018908 $ 0.0018908 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) vampAIre squid (VS) áráról

vampAIre squid (VS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) vampAIre squid (VS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó VS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező VS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) VS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) VS token élő árfolyamát!

VS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) VS kapcsán? VS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) VS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

