Vásárolj kriptót
A(z) élő Valyr ár ma 0.00002155 USD. Kövesd nyomon a(z) VALYR USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) VALYR ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Valyr ár ma 0.00002155 USD. Kövesd nyomon a(z) VALYR USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) VALYR ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: VALYR

VALYR árinformációk

Mi a(z) VALYR

VALYR fehér könyv

VALYR hivatalos webhely

VALYR tokenomikai adatai

VALYR árelőrejelzés

Valyr Logó

Valyr Ár (VALYR)

Nem listázott

1 VALYR-USD élő ár:

--
----
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Valyr (VALYR) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:55:05 (UTC+8)

Valyr (VALYR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02134732
$ 0.02134732$ 0.02134732

$ 0.00002043
$ 0.00002043$ 0.00002043

--

--

-4.48%

-4.48%

Valyr (VALYR) valós idejű ár: $0.00002155. Az elmúlt 24 órában, a(z)VALYR legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) VALYR valaha volt legmagasabb ára $ 0.02134732, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00002043 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) VALYR változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -4.48% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Valyr (VALYR) piaci információk

$ 18.32K
$ 18.32K$ 18.32K

--
----

$ 21.55K
$ 21.55K$ 21.55K

850.00M
850.00M 850.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Valyr jelenlegi piaci plafonja $ 18.32K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) VALYR keringésben lévő tokenszáma 850.00M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 21.55K.

Valyr (VALYR) árelőzmények USD

A(z) ValyrUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Valyr USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000176649.
A(z) Valyr USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Valyr USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ -0.0000176649-81.97%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Valyr (VALYR)

Valyr is a Web3 tokenization infrastructure platform that bridges off-chain digital services like SaaS, APIs, and microservices with on-chain ecosystems. It enables developers to tokenize, verify, and monetize digital assets directly on the blockchain, creating new revenue streams and enhancing discoverability. Valyr empowers both traditional web services and on-chain projects to interact seamlessly, fostering interoperability and innovation across the decentralized economy. It's designed for developers, startups, and protocols aiming to bring real-world utility into the Web3 space.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Valyr (VALYR) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Valyr árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Valyr (VALYR) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Valyr (VALYR) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Valyr rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Valyr árelőrejelzését most!

VALYR helyi valutákra

Valyr (VALYR) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Valyr (VALYR) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) VALYR token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Valyr (VALYR)

Mennyit ér ma a(z) Valyr (VALYR)?
A(z) élő VALYR ár a(z) USD esetében 0.00002155 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) VALYR ára a(z) USD esetében?
A(z) VALYR jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00002155. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Valyr piaci plafonja?
A(z) VALYR piaci plafonja $ 18.32K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) VALYR keringésben lévő tokenszáma?
A(z) VALYR keringésben lévő tokenszáma 850.00M USD.
Mi volt a(z) VALYR mindenkori legmagasabb ára?
A(z) VALYR mindenkori legmagasabb ára 0.02134732 USD.
Mi volt a(z) VALYR mindenkori legmagasabb ár?
A(z) VALYR mindenkori legalacsonyabb ára 0.00002043 USD.
Mekkora a(z) VALYR kereskedési volumene?
A(z) VALYR élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) VALYR ára emelkedni fog idén?
A(z) VALYR a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) VALYR árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:55:05 (UTC+8)

Valyr (VALYR) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

