Valyr (VALYR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.02134732$ 0.02134732 $ 0.02134732 Legalacsonyabb ár $ 0.00002043$ 0.00002043 $ 0.00002043 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) -4.48% Árváltozás (7D) -4.48%

Valyr (VALYR) valós idejű ár: $0.00002155. Az elmúlt 24 órában, a(z)VALYR legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) VALYR valaha volt legmagasabb ára $ 0.02134732, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00002043 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) VALYR változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -4.48% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Valyr (VALYR) piaci információk

Piaci érték $ 18.32K$ 18.32K $ 18.32K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 21.55K$ 21.55K $ 21.55K Forgalomban lévő készlet 850.00M 850.00M 850.00M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Valyr jelenlegi piaci plafonja $ 18.32K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) VALYR keringésben lévő tokenszáma 850.00M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 21.55K.